"¿Cómo que los Menas son delicuentes? Son criaturas que se juegan la vida buscando un mundo mejor"

Ante la convocatoria anónima y por redes para protestar esta noche ante el Ayuntamiento de Lucena por la próxima instalación de un centro de Menores Extranjeros no Acompañados (MENAS) en el complejo Los Santos, hoy hemos conocido el testimonio de Juliana Moreno. Este fin de semana quiso contar su experiencia con estos menores en Doña Mencía, donde se encuentran a la espera de la adecuación de estas instalaciones. Lo hizo en Diario Córdoba y hoy hablado con la Cadena SER.

Desde marzo ha sido maestra de estos chicos en el centro de adultos de la localidad. Contó para ello con ayuda de personas voluntarias y de las alumnas del centro. Han recibido clases de español, apoyo... Y también al principio se encontraron con reticencias en el pueblo.

"Una vez dije que sí a darles clases, una semana antes de llegar los niños comenzaron a correr los mismos comentarios que ahora se ven en Lucena. Que si estaba loca, que si iba a meter allí delincuentes...¿Cómo que delincuentes? Estas son las criaturas que se juegan la vida en las pateras y que vienen buscando un mundo mejor. Cuando llegan a la costa los que consiguen salvar la vida, porque muchos se mueren, vienen a los centros en función del número de plazas que hay. Y a nosotros moralmente nos corresponde respetarlos", explica Juliana en una entrevista en Hoy por Hoy Córdoba.

Comenzaron 15 chicos y a final de curso había una decena más de ellos. Los más pequeños estaban escolarizados en el instituto. Para Juliana, ha sido toda una experiencia conocerlos y saber sus necesidades y su situación. Por ello, hace un llamamiento a la empatía de la sociedad.

"Me ha resultado una experiencia muy positiva porque estás en contacto con personas que no tienen nada y que valoran tanto todo. Y el hecho de que estemos en un privilegio de no tener que pensar en techo ni necesidades básicas, nos obliga a no perder de vista a quienes no son tan privilegiados. Todos necesitamos cariño y que se nos quiera. Y si es mucho pedir eso, al menos que se nos respete", concluye Juliana.

Los menores ya han formalizado su matrícula antes del verano, ya que el módulo cedido por el Ayuntamiento de Lucena a la Fundación SAMU, responsable de su atención a instancias de la Junta de Andalucía, no estaba preparado para su traslado. Esta experimentada maestra sólo espera contrarrestar los mensajes de miedo, sin razones ni datos que los refrenden, que están precediendo a su llegada.