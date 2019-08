La falta de médicos en Atención Primaria provoca pacientes desatendidos en Federico Tapia

Que el centro de salud de Federico Tapia se ha quedado pequeño no es novedad, pero este verano la denuncia de profesionales sanitarios y usuarios va más allá. Alertan de que no hay médicos suficientes, lo que provoca que haya pacientes que se queden directamente sin atención. Es el caso de Luz, que tras intentar sin éxito concertar una cita por iunternet, llamó por teléfono. Le comunican que su médico no está y no le han dado alternativa.

Vacaciones y bajas que no se están cubriendo y que provocan la saturación en las citas y en las salas de espera. Pero la situación no se queda ahí. Según ha podido saber esta redacción, la consulta de pediatría está siendo compartida con atención primaria de adultos. Se utiliza para atender a menores por la mañana y a mayores de 18 por la tarde.

Los médicos están soportando un cupo superior al asignado al tener que cubrir las bajas y vacaciones de sus compañeros, además de las urgencias que surjan. La jornada laboral se alarga a la par que tardan en dar cita entre 8 y 15 días, según los usuarios. A la puerta del centro de salud de Federico Tapia las quejas se centran en las instalaciones.

La farmacias son otro de los frentes afectado por la saturación, con pacientes que llegan pidiendo medicación adelantada ante la falta de poder ser atendidos por su médico de cabecera.