El Concello estudia la fórmula para que usuarios particulares entren en los campos de la Torre

El Concello de A Coruña estudia la fórmula para permitir a usuarios particulares un uso más ágil de las instalaciones deportivas municipales, como los campos de la Torre, cuando no estén siendo utilizadas por los clubes en competiciones oficiales. Una solución que busca tras las quejas de algunos ciudadanos tras constatar que no se pueden utilizar de forma gratuita. El concelleiro de Deportes, Juan Ignacio Borrego, sale al paso de las acusaciones señalando que la normativa impide el paso no regulado a los campos por motivos de seguridad jurídica y de los propios usuarios.

Nadie puede jugar al futbol en la ciudad deportiva de la Torre si no está autorizado y previo pago. Pero esta prohibición lleva vigente desde 2007. No es novedad por tanto que no se pueda entrar de forma espontánea. La pista polideportiva, donde hay una canasta, sí es libre. Juan Ignacio Borrego, concejal de Deportes, señala que facilitarán su uso por particulares, pero siempre de forma regulada.

Para poder usarlas los clubes modestos entran en un concurso para configurar un calendario para la liga y si alguien quiere utilizarlos de forma particular hay que hacer una solucitud en el Ayuntamiento de A Coruña. Coincide que en varano los campos sueles estar libres. El Concello coruñés estudia también la forma de actualizar este procedimiento para que sea telemático y no haya que acudir de forma presencia a la Concejalía de Deportes.