Nuevos negocios innovadores y eco en A Coruña

Lo prometido es deuda. En el último post os dije que os hablaría varios negocios nuevos que han abierto en A Coruña de un tiempo a esta parte ¡y aquí están! Hay un poquito de todo, hostelería compras y sobre todo proyectos muy interesantes creados con mucha ilusión por parte de sus dueños que espero vayan muy bien.

Manolo Bakes

Empezamos por el que al parecer es un clásico. En mi vida había escuchado hablar de los "manolitos", pero cuando hace unos meses abrieron en A Coruña todo el mundo sabía lo que eran y quería probarlos. Así que ya sabéis lo que ocurrió ¿no? Lo que sucede cada vez que en nuestra ciudad abre un nuevo negocio "cool", que se llena hasta los topes, así que en los primeros días había largas colas para probar sus manolitos, que no son más que unos pequeños cruasanes de mantequilla, según cuentan, más de la habitual en este tipo de bollos y de ahí su característico sabor.

Los manolitos vienen de Madrid y aunque no creo que estén aprobados como realfood por mi adorado Carlos Ríos, ahí están para darse un capricho de vez en cuando, en el Cantón Pequeño, 22, en un local que han dejado súper bonito. ¡Ideal para vuestras fotos, instagramers!

Loita tag

Esta es una de las novedades de verdad novedosas que os traigo. Loita tag abrió a finales de junio en Culleredo, en el parque empresarial de Alvedro. Se trata de un circuito de combate láser, lo que significa que, al contrario de lo que sucede con el paintball, en este caso nada te golpeará cuando te disparen.

El juego está ambientado en un poblado árabe en medio del desierto. Se supone que el atrezo representa las estrechas callejuelas y las casas en las que esconderte, además a doble altura, para sorprender al adversario, pero por las fotos que tienen en sus redes, no sé cómo estará de logrado. Aunque lo importante es el juego. Así que si te gustan los videojuegos o simplemente quieres sentirte como un marine en Oriente Próximo (eso es lo que promocionan) te gustará esta experiencia que yo, lo admito, aún no he probado.

Respecto a las tarifas, son 10 euros la hora por persona. Para iniciar una partida tiene que haber un mínimo de 6 jugadores, claro que se pueden unir gente ajena a tu grupo hasta completar el máximo de 16 personas. Si lo que quieres es una experiencia en exclusiva para ti y tus amigos, entonces puedes optar por una partida de dos horas (a 18 euros por persona) para lo que te exigen reunir a una decena de compañeros.

Si alguno de vosotros ya ha participado en una de estas partidas, por favor, contadme qué tal y si vale la pena la experiencia.

Kibus

Y vamos con un proyecto muy chulo de esos de los que hablaba en la introducción y para el que auguro (y deseo) un gran futuro. Se trata de Kibus, una empresa que hace la compra por ti en la plaza de abastos, en concreto en la plaza de Lugo. En un mundo como el de hoy en día, con horarios imposibles (incompatibles con los mercados) y sin tiempo para dedicar a la compra, Kibus llega para salvarnos. Su equipo elegirá por ti los mejores productos e incluso contactará contigo ante cualquier incidencia, por ejemplo, que no quede el pescado que querías o que se haya agotado ese plato preparado que encargaste. Porque eso es lo bueno de hacer la compra en la plaza, que el producto es fresco, del día y que habrá lo que se venda esa jornada.

El funcionamiento es muy sencillo, tú encargas toda tu compra a través de su web, puedes hacerlo eligiendo los productos o incluso los puestos del mercado en los que quieres que se adquieran y los "kibusos" harán la compra por ti. Incluso, si te interesa, te atienden a través de una videollamada para que seas tú el que elige en directo. Lo mejor, que puedes seleccionar la franja horaria en la que quieres que te la entreguen, de 10 a 21 horas con un margen de dos horas y de solo una a partir de las tres de la tarde. Vamos que puedes hacer tus planes sin tener que esperar a que timbren durante todo el día. Si prefieres ser tú quien recoja el pedido, no aparques el coche en el párking, ellos te lo bajan hasta la calle para que no lo dejes desatendido.

¿Lo mejor? Por el momento no cobra comisión. Como habéis oído, la empresa está en pleno proceso de consolidación así que solo te costará el precio marcado en los productos. Como extra, tratan de ser lo más verde que pueden: todo el envasado se hace materiales reciclables como cajas de cartón, evitando los plásticos. Las entregas, se dividen entre coche, bici e incluso andando, dependiendo de la zona, ya que además de en A Coruña también reparten en ayuntamientos limítrofes como Oleiros o Culleredo.

Con todas estas características, normal que el que pruebe repita, según dicen desde la empresa que montó Eduardo Sanjurjo y a la que desde aquí deseo una larga vida. Yo todavía no la he probado y creo que me lanzaré con una de sus novedades: comida para llevar. Y es que ahora con el tiempo veraniego te preparan tu bolsa para la playa: tortilla, bocatas, bebidas y fruta. Lo que te apetezca. ¡No hay excusa para no probarlo!

Cos pés na terra

El otro de mis favoritos. Cos pés na terra es una de las primeras tiendas de productos de limpieza ecológicos y a granel que abre en A Coruña. Pero no solo eso, precisamente lo que más me sorprendió cuando fui a conocerla es la variedad de artículos que tienen: cosméticos, alimentación, menaje...

Y cuando digo ecológicos es ecológicos en todos los sentidos ya que sus propietarias buscan, no solo que sean producidos de forma sostenible, sino que también su envasado y transporte sea lo más "verde" que pueda. Por ello no siempre les es fácil encontrar proveedores. Fue el caso de las servilletas y el papel higiénico reciclado, existían, pero no había forma de conseguirlo sin plásticos. Ahora al fin lo venden. Les llega a granel en grandes cajas de cartón y son las propias Laura y Patricia las que hacen paquetitos con cuerda.

¿Y sabéis quienes son Laura y Patricia? Las gerentes del clásico bar Cúrcuma de Monte Alto. Hace un tiempo decidieron liarse la manta a la cabeza, precisamente por su pensamiento ecológico, y dejar un negocio de éxito para abrir otro muy diferente. Así, hace poco más de un mes nacía cos Pés na Terra en la plaza Elíptica de Los Rosales (c/ Emilio González López, 51).

Tienen tres premisas: primero que el producto sea ecológico y por supuesto no testado en animales, después, si puede ser, que sea vegano y por último que se produzca en Galicia o España. Algunos de sus artículos cumplen todas las características, otros solo una, pero no tendrán ningún problema en indicártelo. Hay pastas de dientes producidas en Galicia, contorno de ojos, compresas reutilizables, botellas de acero que conservan la temperatura, pajitas de bambú y acero para beber reutilizables... La lista es larguísima, así que mejor que acudáis a descubrirla por vosotros mismos.

De verdad es un lugar muuuuy recomendable. Yo ya hice mis primeras compras y mi próximo objetivo son los detergentes para la lavadora, que los tienen de todas las clases y dicen ser muy eficaces. ¿Os animáis?

