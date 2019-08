Continúa hasta el 30 de agosto el dispositivo de tráfico para el rodaje de 'El verano que vivimos'

A continuación detallamos los cortes de tráfico que va a provocar esta semana el rodaje de la película “El verano que vivimos” en Jerez.

Lunes 26 de agosto

Rodaje en la zona de la Catedral, C/ Porvera, Ancha y Plaza Estación. La grabación en el área del Cabildo comenzará a las 12.30 horas y, una vez finalizado, el equipo se desplazará a las calles Ancha y Porvera. A partir de las 21 horas, el rodaje se desplazará a la Plaza de la Estación.

Se precisará la retirada de vehículos en los siguientes espacios:

En las inmediaciones de la Catedral.

• Bolsa de aparcamiento en Plaza de la Encarnación.

• C/ Reducto Cardenal Bueno Monreal.

• Plaza del Arroyo, tramo entre C/ Cruces y escalera Catedral (35 m.).

• C/ Calzada del Arroyo, a partir del número 41 (80 m.).

• C/ Rafael Bellido Caro.

En calles Ancha y Porvera.

• C/ Ancha, desde Santiago a C/ Lealas/Porvera.

• C/ Porvera, desde C/ Ancha/Ponce a Alameda Cristina, ambos márgenes.

En la zona de la estación de Renfe

• Plaza Estación.

• C/ Ferrocarril 150 m., desde Plaza Estación a C/ Hno. Tomás Bengoa, margen izquierdo sentido Bda. Vallesequillo.

Asimismo, la parada de taxis de Plaza Estación será trasladada provisionalmente a C/ Diego Fdez. Herrera.

Se avisará del modo habitual, para que los vehículos que se encuentren estacionados en los emplazamientos indicados, sean retirados a primera hora de la mañana del lunes día 26 de agosto.

Días 27, 28, 29 y 30 de agosto

Rodaje en el interior de las Bodegas González Byass y zona de Alameda Vieja.

La retirada de vehículos se realizará en los siguientes espacios:

• C/ Manuel Mª González, tramo entre C/ Aire y C/ Puerto (Cuesta de la Alcubilla), ambos márgenes. Esta vía se mantendrá libre de vehículos los días 27, 28, 29 y 30 durante las 24 horas.

• C/ Calzada del Arroyo entre los números 6 y 8, margen derecho sentido Cuesta de la Chaparra frente a las Bodegas González Byass (retirada de vehículos a partir de las 11.30 horas del 28 de agosto)

Además, se apartarán los H-75 (bolardos) existentes en C/ Manuel Mª González, junto a la puerta de las Bodegas González Byass.

Se avisará del modo habitual para que los vehículos estacionados en estos emplazamientos sean retirados con el tiempo suficiente.

El día 27 se grabará en González Byass, mientras que el 28 de agosto el rodaje se llevará a cabo en dos espacios: el interior de González Byass y la Alameda Vieja.

Los días 29 y 30 de agosto, a partir de las 17 horas, las labores de rodaje se centrarán exclusivamente en la Alameda Vieja. Los vehículos del equipo estacionarán frente a la puerta del Alcázar, mientras que el catering se instalará en la Alameda Vieja.

Durante todo el rodaje, se producirán cortes intermitentes de tráfico, siendo necesaria la colaboración de Policía Local para la regulación del tráfico. Asimismo, durante la retirada de los vehículos, se respetarán las plazas reservadas a los P.M.R. (Personas con Movilidad Reducida).

Se procederá además a la retirada de elementos públicos competentes del Servicio de Movilidad como pilonas, señales, semáforos y otros.