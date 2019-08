"El XCD no tiene un representante legal, por eso no podemos llegar a acuerdos para negociar su deuda"

El Gobierno local sostiene que no puede ayudar al Xerez CD porque “la realidad administrativa de la referida Sociedad Anónima Deportiva impide que podamos negociar para que de esta manera utilicen las instalaciones municipales”.

La alcaldesa, Mamen Sánchez, ha afirmado que “detrás de los clubes, detrás de la sociedades anónimas deportivas hay unos aficionados, hay muchos sentimientos. Entendemos que lo estén pasando mal en esta difícil situación. El caso no es de presunta falta de afecto del Ayuntamiento sino que hay una legalidad que hay que cumplir y que no nos podemos saltar”.

En este sentido, la alcaldesa ha manifestado que “ojalá se pueda resolver esta situación porque es un club que lleva el nombre de la ciudad, pero el tema deportivo no tiene nada que ver con el administrativo. No es que tengamos mayor afecto por el Xerez DFC o por el Xerez CD S.A.D, es un tema de cumplimiento de la legalidad”.

De esta manera, la teniente de alcaldesa de Economía, Hacienda, Recursos y Deporte, Laura Álvarez, ha recordado que “el Xerez C.D. S.A.D. no tiene constituido su Consejo de Administración ni tiene presidente; es lo que no se cuenta. Al no tener un representante legal no puede llegar a acuerdos para negociar su deuda. Nadie da un paso al frente para ello”.

Al Xerez CD S.A.D. se le pide “lo que se le pide a todos, incluido al Ayuntamiento. Se trata de un certificado de estar al día con las Administraciones. Es una Ley Estatal. Cuando se recibe una subvención pública se tiene que estar al día en la situación administrativa”.

Así, “el gran problema que tiene a día de hoy el Xerez CD S.A.D. no es la relación que tenga con el Ayuntamiento sino que carece de representación legal con un Consejo de Administración y presidente”. No hay “nada personal” contra el Xerez CD S.A.D., “nos hemos reunido con aficionados hace unos días, incluso con un patrocinador, pero no son sus representantes legales. No podemos ir con ellos de la mano a ningún estamento porque carecen de representación para negociar”.

Asimismo, se recuerda que la deuda que mantiene el Xerez C.D. S.A.D. con el Ayuntamiento no es la que le está impidiendo competir, sino la que le están requiriendo estamentos federativos que cumpla. La deuda que mantiene con el Ayuntamiento le impide solicitar uso de instalaciones sin pago debido a que, como antes ha quedado referido, carece de Consejo de Administración y presidente que pueda negociar plan de pagos para estar al día y optar a ello.