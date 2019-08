"El equipo ha estado fenomenal, esa es la línea a seguir"

El Xerez DFC se enfrentará el domingo a las doce del mediodía al CD Rota en el Navarro Flores. Los azulinos, primer líder de la competición tras su brillante triunfo ante el Antoniano, ya sólo piensa en ese partido, segundo del campeonato de liga en Tercera División.

Pedro Astray, uno de los debutantes con la elástica azulina, se muestra “muy satisfecho” con el rendimiento de todos en La Juventud y cree que se confirma con este contundente resultado “las buenas sensaciones” que ha ido transmitiendo el equipo en pretemporada.

Para el centrocampista ha sido el debut soñado: “titular después de venir con una lesión que me ha costado al principio pero ya estoy en perfectas condiciones y en cuanto al equipo, espectacular. No solo por el resultado sino por cómo se ha comportado dentro del campo. Hemos corrido, hemos jugado bien, hemos creado superioridades en todos los aspectos y esta es la línea a seguir".

Pese a no iniciar la pretemporada con sus compañeros por culpa de una lesión, el madrileño ha llegado a punto para comenzar la liga: "Me he sentido muy bien. Es verdad que con trabajo, al final coges a los compañeros aunque no trabajes con ellos desde el principio. Me he encontrado muy bien y a seguir en esta línea".