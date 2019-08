II Concierto Clásico Lírico Internacional Castillo de Jódar

La Asociación Musical ‘Canta Magina’ organiza un maravilloso acto con motivo de su centenario como título de ciudad. 1919-2019.

El acto tendrá lugar el próximo jueves 29 de agosto de 2019 a las nueve de la noche en la Plaza de Toros, organizado por la Asociación Musical ‘Canta Magina’

Se celebra el II concierto Clásico Lírico Internacional, cuyo nombre lleva el emblemático nombre del monumento más representativo de la ciudad.

Esta mañana tenía lugar la presentación de la gala, en la sala de conferencias de la Casa de la Juventud, con presencia del presidente de la Asociación Musical 'Canta Mágina', José Luis Patón, la soprano Juani Díaz, el maestro Paolo Borgognone, y la alcaldesa de Jódar, M.ª Teresa García.

El presidente José Luis Patón abría el acto y hablaba sobre la consagrada trayectoria de la Asociación Canta Mágina y el origen de este Concierto Clásico Lírico. “… Este evento es singular, lleno de música e historia… Como sabéis, la Asociación Canta Mágina es una asociación donde su máxima expresión es el canto. Hemos efectuado gran cantidad de eventos culturales, no solo en Jódar, sino dentro y fuera de nuestra provincia. Hemos hecho conferencias, conciertos sacros, festivales de Disney… Y así, con gran variedad y que siempre han sido acogidos con gran expectación. Hace dos años el maestro Borgognone empezó a compartir clases de canto con Juani y, observando el progreso que llevaba, pensamos en compartir algo tan bello como la ejecución de las artes de ópera. Y como vimos que era tan fuerte ese progreso, decidimos empezar con los conciertos…”

Después, la soprano Juani Díaz remarcaba la gran aceptación que tuvo el concierto el pasado año y del aumento del nivel del plantel en este segunda edición. “… Canta Mágina pensó en reunir todo lo relacionado con la música clásica aquí, en Jódar… Coincidimos también en unir el tema de nuestra historia e identidad y le dimos la parte histórica, de una manera Jódar siempre ha sido muy tenaz en comprender de dónde venimos… Todo fue unido en el arte de la música, la historia y la ópera… Este evento al principio lo veíamos como muy complicado, algo muy nuevo, no se sabe si va a tener afluencia, pero fue un éxito. Tanto es así que el mismo público ha sido el demandante de que hagamos un segundo concierto… Donde el nivel operístico y de zarzuela es más elevado en todos los participantes… Todo está pensado para el deleite del público porque, verdaderamente, es el que a nosotros nos interesa… Nuestra intención es que la cita con el clásico lírico se convierta en una tradición de todos los años…”

A continuación, tomaba la palabra el maestro italiano Paolo Borgognone, que hablaba sobre los esfuerzos realizados por llevar esta concierto a un mayor público. “… Cuando el presidente de la Asociación Canta Mágina me invitó para la segunda edición de su Concierto Clásico Lírico, sentí la necesidad de mejorar el nivel ya bueno del año pasado… He elegido un repertorio más difícil técnicamente y más popular que pueda ser agradecido por todo el público… Y también nuestro modo de actuar será más moderno, haremos un poco de espectáculo. Yo soy de formación clásica, un poco por edad y por naturaleza, pero soy un hombre de hoy que vive y trabaja con la tecnología, y me doy cuenta de que el concierto clásico tradicional no es suficiente para atraer a un gran público… He podido realizar este proyecto por dos razones. Primero, la Asociación Canta Mágina ha puesto a mi disposición todo lo que he pedido. Y segundo, por la suerte que he tenido de tener una estudiante que me sigue en todo como artista y como técnica. En cuarenta años, nunca he tenido una estudiante de segundo año que cante como Juani Díaz…”.

Momento de la intervención de la alcaldesa M.ª Teresa García / Antonio Plaza

La alcaldesa de Jódar, M.ª Teresa García, cerraba el acto comentando que este acto también servirá para recordar el aniversario del centenario de la concesión del título de ciudad. “… Jódar es ciudad de la música, un referente en nuestra provincia, un motivo de satisfacción y orgullo más, donde todas las edades están implicadas en promover el arte musical… Este acto será para revivir los magníficos momentos vividos el pasado 27 de febrero, cuando celebrábamos el día del centenario del título de ciudad. Ahora otros paisanos y amigos que nos visitan este verano tendrán la oportunidad de implicarse en esta conmemoración de reconocimiento al trabajo y esfuerzo de los vecinos y vecinas de Jódar durante estos cien años…”.

Este ambicioso proyecto se estrenó el año pasado con un éxito extraordinario que rebasó fronteras. Los asistentes vibraron con los acordes y las expresiones líricas más bellas compuestas por genios de la música operística y de la zarzuela como Pucchini, Verdi, Luis Alonso, Reveriano Soutullo, Giulio Caccini, García Lorca, etc.…. Todos grandes maestros.

Contó con la visita como hóspite del Maestro, Paolo Borgognone. Magnífico insignante de la capital de Italia, Roma. Toda una vida y culto a la música.

El acto se repite y con más colaboraciones y promete ser aún más grandioso y bello.

Contará una vez más con el maestro Paolo Borgognone, la soprano galduriense, Juani Díaz, la coral Cristo de la Misericordia de Jódar, dirigida por el director Francisco Sevilla Talavera, Por el pianista y maestro del conservatorio de Linares, José Manuel Cano. Después un paréntesis con deleite de historia, llevado de la mano por el cronista oficial y presidente de la asociación Saudar, Ildefonso Alcalá. Contando además con la coral invitada, San José de Monachil, que participa por primera vez en el acto, dirigida por Vera Zurluh. (Suiza). El acto será presentado por el director de Radio Jódar Cadena Ser, Antonio Plaza Amador.

Las bellas habaneras cuyas voces mecen como olas de mar. Volaremos en alas de los momentos más álgidos de las bellísimas arias de ópera.

Elisis D`amore, Ernami, Tosca. La dulzura dramática de Butterfly. El apoteósico Brindis de la Traviata, todas ellas serán parte de las obras que se interpretarán en esta magnífica gala.

Repertorio Opera (Paolo Borgognone y Juani Díaz)

- A Vuchella de Paolo Tosti,

- Lo son l`humile ancella de Adriana Lecouvreur de Cilea,

- Infelice, e tuo credeir, de la ópera Ernami, música de Guiuseppe Verdi y letra de Francisco María Plave,

- Vissi D’arte de la ópera Tosca de Puccini,

- Come Paride Vezzoso de la ópera Elisir D`amore,

- Un bel di vedremo de Butterfly,

- Quando m én vo de La Bohéme,

- Bella enamorada perteneciente a la obra,” El último romántico”. Letra de José Tellaeche y música de Reveriano Soutullo y Juan Vert,

- Quiero Bailar, del musical My Fair Lady,

- Tace il labbro de la Viuda alegre, del compositor Lehar,

- El Bocca Chiusa” de Madame Butterfly,

- La Traviata

Coral Cristo de la Misericordia de Jódar

Coral Cristo de la Misericordia de Jódar, dirigida por Francisco Sevilla Talavera. Que lleva dirigiendo a nuestra coral más de 18 años, gran director incansable y tenaz. Interpretaran obras de zarzuela. Irán acompañadas al piano por el maestro pianista José Manuel Cano Gómez. Profesor del conservatorio de Linares.

Repertorio:

1-La Habanera (zarzuela de Don Gil de Alcalá) Esta primera obra será interpretada por ambas corales.

2- Ronda de enamorados (Zarzuela soto del parral)

3- Coro de espigadoras (Zarzuela La rosa del azafrán)

4- Coro de románticos (Zarzuela de Doña Francisquita)

5- Pasacalles de chisperos y guardias de corps (Zarzuela de la Calesera)

‘Coral San José’ de Monachil

‘Coral San José’ de Monachil, Granada. Precioso pueblo de la vega de Granada. La coral se fundó en el año 1.990, para la hermandad de San José y María Santísima Inmaculada, su director es Alejandro León Carmona Zurluh. Interpretarán obras variadas y han participado en varios eventos de gran relevancia. En esta ocasión será dirigida por la directora Vera Zurlud, natural de Suiza, amante de las buenas obras polifónicas, la música clásica y la ópera las canciones que cantaran son:

1- La habanera Divina.

2- O voso galo comadre

3- Recuerdos de Granada en Cuba

4- Cuando me ve, mi novio

5- Dicen que se muere el mar

Ambas corales harán dos obras muy famosas de ópera: Bocca chiusa perteneciente a la ópera de Madame Butterfly y El brindis perteneciente a la obra de la Traviata de Guiseppe Verdi.