Vicente y Mancebo condicionan un puzzle inacabado

Quince fichajes y varias rescisiones después, las puertas del Reino de León siguen abiertas de par en par y a falta de una semana para el cierre del mercado los dirigentes tienen entre manos todo un encaje de bolillos. La Cultural dispone de los resortes económicos para moldear la plantilla a medida que avanza el periodo de contrataciones, aunque sea a costa de prescindir de jugadores que llegaron este mismo verano a su estructura o de tener que rascarse el bolsillo para aligerar la nómina. Solo se han resistido Vicente Romero y Adrián Mancebo, cada uno con sus objetivos y derechos, a pesar de las evidentes diferencias en el coste para el club. Tanto el canario como el madrileño siguen peleando por aquello que entienden que les corresponde y su estancia condiciona los siguientes pasos.

Si no hay acuerdo antes, la Cultural no podrá inscribir a más futbolistas, aunque se espera que la cuerda se destense. Le interesa y mucho a la entidad porque para rematar el puzzle están en mente varios movimientos más. Se hacen cuentas de las licencias disponibles. Cuando se llegue a un entendimiento con Romero y Mancebo, quedarían por cubrir una ficha sénior y otra sub-23, inicialmente destinadas a los defensas Alex Quintanilla y Roberto Carlos Fernández. Al central y al lateral se les daba por seguros fechas atrás a orillas del Bernesga. El primero no tiene equipo y el boliviano disputó anoche los 90 minutos del partido Blooming-Always Ready del Torneo Clausura de la máxima categoría del país sudamericano. En el club de Santa Cruz de la Sierra cierran filas en torno a la posible salida de este prometedor jugador.

De esta manera estarían cubiertas las 22 plazas previstas en el reglamento, que al fijar dorsales propios establece que el "1" y el "13" tienen que ser ocupados por guardametas. Según la norma, los clubes de Segunda B solo pueden inscribir a veinte jugadores de campo con ficha del primer equipo. La Cultural hace cábalas y, tras lo visto en el debut liguero, ha puesto sus miras en el lateral derecho. Con Juan Rodríguez conviene ir quemando etapas y descargarle de presión, pero José Antonio Soler no ofrece plenas garantías. Por ello se baraja la posibilidad de liberar una ficha sénior para abordar otra contratación en dicha demarcación. Y en este punto aparece el máximo goleador del verano culturalista.

La cesión de Antonio López está encima de la mesa, por necesidades del guión y por la aparición de interesantes alternativas en el mercado. Días después de alabar la terna de delanteros y su capacidad de conjunción, Aira no aseguró la continuidad de López, autor de siete goles en la pretemporada, al que hizo debutar en la división de bronce en el choque del sábado ante el Amorebieta como relevo de Dioni y como llave para un triunfo que se escapó. Tras cumplir su particular sueño, el "9" blanco no tiene el futuro asegurado.