Los premios de Tarantas y Cantes Libres viajan hacia Córdoba

El Concurso Nacional de Tarantas "Ciudad de Linares" ha celebrado este fin de semana su LV edición. Organizado por el Área municipal de Cultura, este certamen flamenco ha resultado del agrado de la afición, no en vano, el nivel de los participantes ha sido bastante elevado.

El sábado tuvo lugar, en el Teatro Cervantes, la gran final de Tarantas, en la que el cantaor Antonio José Nieto Fernández, procedente de Lucena, se alzó con el preciado galardón de la emblemática Cabria de Plata y 10.000 euros en metálico. Un reconocimiento que el artista recibió con agrado porque ya hacía varios años, desde su última participación, que no conseguía pasar a la final: "Desde 2008 no había estado en la final. Desde la primera vez que vine, hasta ahora, he mejorado mucho la Taranta. Es algo que siempre tengo dentro del repertorio. Ganar este año, encima, que era el idoneo porque el premio es mayor que en otras ocasiones. Aunque ya no se trata de esto, sino de la espinita que tenía clavada".

En lo que respecta a la Final de Cantes Libres, celebrada el viernes, el también cordobés, de Adamuz, Antonio Porcuna Mariscal "El Veneno" se alzó con los 5.000 euros y la estatuta del minero correspondiente al premio único de esta fase. Sobre el escenario, acompañado por el guitarrista linarense Fernando Contreras "El Cali", interpretó granaína y seguiriya, recibiendo el galardón por decisión unánime del jurado. "El Veneno" se mostró muy satisfecho de ganar un galardón como este: "Siempre los premios vienen bien, pero cuando es uno que tiene tal repercusión, mucho mejor. Tuve la suerte de venir en 1999 y gané la Cabria de Plata y quedé segundo en Cantes Libres. Siempre que consigues un premio, el plus más grande es la ovación que recibes del público. Es algo tan positivo como el premio".

En cuanto al Premio para Jóvenes Cantaores "Fernando Medina", el jiennense Antonio Mena Cano obtuvo el primer galardón, dotado con 800 euros, mientras que Juan María Guzmán Planas, de Bailén, se llevó el segundo, de 200 euros. Los artistas Alfredo Tejada y Mayte Martín hicieron las delicias del público linarense en calidad de invitados en las dos noches del Concurso.