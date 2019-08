Jorge Prado: "Siendo campeón del mundo se duerme de otra forma"

A historia do deporte lucense escribe un novo capítulo grazas a Jorge Prado. O xoven revalida, por segundo ano cosecutivo, o título de campión mundial de MX2. "Estoy muy satisfecho, nadie se puede imaginar el trabajo y el sacrificio que hay detrás de este logro", explica o deportista.

Có obxetivo cumprido agora toca " disfrutar de este momento. Mucha gente me ha felicitado y solo tengo palabras de agradecimiento a todos lo que se han acordado de mi en un momento tan importante en mi carrera".

A vindiera tempada, Prado competirá en MXGP e sabe que "no será una temporada fácil. Competir en la máxima categoria no será sencillo, pero voy a preparme al máximo. El motor cambia, la moto correrá más y solo puedo pensar en preparme a tope".

Adoitado a gañar, asegura que o primeiro ano no MXGP non será un ano cheo de presión. "Lo único en lo que voy a pensar es en progresar, coger ritmo y no lesionarme. Se que es algo diferente a lo que estoy acostumbrado"

