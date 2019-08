La educación concertada despunta de nuevo en la Comunidad de Madrid: más aulas y más profesores

Según los datos obtenidos por la Cadena SER, el crecimiento de aulas subvencionadas con fondos públicos en centros privados sigue su avance imparable. A pesar de que en la última legislatura, bajo los gobiernos de Cristina Cifuentes y de Ángel Garrido, no se ha concertado ningún nuevo colegio en la región, la Comunidad de Madrid ha seguido financiando la apertura de nuevas aulas en centros privados subvencionados. Desde el curso 2015/2016 se han puesto en marcha 875 aulas concertadas. Con el último incremento aprobado este verano, la cifra de clases que se financian con dinero público en centros privados de la Comunidad alcanza ya las 15.928

En el último decenio se han abierto en los colegios e institutos públicos 50 nuevas aulas de media al año, mientras que en la concertada la media se sitúa en 218 nuevas clases al año. A este incremento hay que sumar las ayudas que se van a empezar a aplicar desde septiembre con cargo a los presupuestos regionales de 2019 para aquellos estudiantes que cursen bachillerato en centros privados. La partida destinada a estos cheques es de 3,2 millones de euros

Más profesores nuevos que en la pública

Según los datos aportados a la Cadena SER por el grupo del PSOE en la Asamblea de Madrid, la educación concertada va a sumar el próximo curso alrededor de 800 nuevos profesores pagados con dinero público. La desproporción es evidente con respecto a la pública que, en sus centros, sumará unos 700 nuevos docentes a pesar de que acapara el grueso del alumnado de la Comunidad de Madrid. Solo el 35% de los estudiantes de la región acuden a un centro privado subvencionado. Este incremento se debe, en parte, a la decisión del gobierno regional de permitir por primera vez a los centros concertados contratar a sus propios equipos orientadores.

"En Madrid solo se mejoró la situación de la educación concertada", asevera el portavoz de educación del PSOE, el diputado Juan José Moreno, "en aras de una mala entendida libertad que solo es una apuesta por la mercantilización y la segregación de la educación". Desde el resto de partidos de la izquierda madrileña creen que este incremento de recursos es una muestra más de que la concertada es la 'niña bonita' del PP. Para Eduardo Rubiño, diputado de Mas Madrid, "esa libertad de elección de las familias que pregonan PP y Ciudadanos es una estafa porque no existe libertad cuando una familia quiere llevar a su hijo a un centro público y se encuentra con que en su municipio solo hay concertados". Según Jacinto Morano, de Unidas Podemos, detrás de estas subvenciones "hay empresas que buscan hacer negocio cobrando de muchas maneras a las familias madrileñas que no tienen opciones por la política del PP de no invertir en la pública".

La educación concertada en la Comunidad de Madrid cuenta con unos 365.000 alumnos que se distribuyen en un total de 557 centros escolares en todas las etapas educativas. La intención del nuevo gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso es avanzar en la subvención de más enseñanzas en centros privados. Ciudadanos ha pedido que las ayudas se extiendan también a la educación infantil de 0 a 3 años.