El Festival de Teatro Ciudad de Palencia se abre a nuevos escenarios de la capital y a creaciones internacionales

El Festival de Teatro 'Ciudad de Palencia' celebra su 40 aniversario con 13 obras en cartel y nuevos escenarios de calle, que se prolongará del 12 al 26 de septiembre. Un certamen que arrancará de forma oficial el día 16 con la entrega de galardones a las mejores obras de la edición precedente y la representación de 'Pericles, príncipe de Tiro', estreno en Castilla y León.

Con carácter previo, a partir del día 12, será el turno para la sección 'Off the record', que acercará la danza, el humor, el nuevo circo o el tetro de calle a diversos escenarios de la ciudad. Bajo el lema 'Festival de Festivales, la cita palentina reúne algunas d elas propuestas más aclamadas en el circuito nacional de festivales de los úlitmos años.

El cartel está conformado de la siguiente manera:

Lunes, 16 de septiembre, 20:30 horas. Pericles, Príncipe de Tiro. Estudio Hernán Gené; estreno en Castilla y León

Jueves, 19 de septiembre, 20:30 horas. Entre bobos anda el juego. Noviembre Teatro & Cía. Nacional de Teatro Clásico

Viernes, 20 de septiembre, 20:30 horas. La danza de la venganza. Focus

Sábado, 21 de septiembre, 20:30 horas. El Rey Lear. Atalaya; estreno en Castilla y León

Jueves, 26 de septiembre, 20:30 horas. Todas hieren y una mata. Ay Teatro

Viernes, 27 de septiembre, 20:30 horas. Cuando caiga la nieve. La Bellock

Sábado, 28 de septiembre, 20:30 horas. La fiesta del viejo. Índigo Producciones; estreno en Castilla y León.

Las actividades paralelas, denominadas 'Off the record' expuestas en diferentes escenarios son:

Jueves, 12 de septiembre, Amigú Teatro Principal. "Vamos de festivales", Exposición de fotografías de Gerardo Sanz

Jueves, 12 de septiembre, 21:00 horas. Bar Universonoro. El primer beso (Teatro para Jóvenes) Félix Albó

Viernes, 13 de septiembre, 20:30 horas. Plaza Mayor. El cazador (circo) Mighty Jambo Trust

Sábado, 14 de septiembre, 13:00 horas. Calle Mayor. Lluvia de Palabras (Teatro Familiar) Visitants

Sábado, 14 de septiembre, 20:30 horas. Plaza Mayor. Amazonas (Danza) Andanzas

Domingo, 22 de septiembre, 17:00, 18:00 y 19:00 horas. Teatro Principal. My baby is a queen (Teatro para Bebés)

Miércoles, 25 de septiembre, 19:00 horas. Teatro Principal. La gallina azul (Teatro Infantil) Tanxarina.

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas para los diferentes espectáculos de la sección a concurso -todos comienzan a partir de las 20:30 horas-, con precios que oscilarán entre los 12 y los 20 euros, podrán adquirirse de forma anticipada desde martes 27, hasta el jueves, 29, en las taquillas del Teatro Principal de la capital palentina de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Asimismo, se pueden adquirir a través de la página web www.teatroprincipaldepalencia.es. Los jóvenes menores de 25 años, desempleados, familias numerosas y mayores de 65 años podrán disfrutar de una bonificación (precios entre 10 y 15 euros), presentando en la taquilla del Teatro Principal sus correspondientes carnés.

Por su parte, los espectáculos programados dentro del apartado 'Off the record' en el Teatro Principal y el Bar Universonoro tienen diferentes precios. Así, 'El primer beso' tiene un precio único de 6 euros para adultos; 'My baby is a Queen', un precio único de 6 euros para adultos y 5 para bebés; y 'La gallina azul', 6 euros y 5 euros para familias numerosas.