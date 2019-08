Calderones en plena ría de Arousa

Los calderones son un género de cetáceos odontocetos de la familia de los delfines oceánicos. Son los delfines oceánicos de mayor tamaño después de la orca y se encuentran en aguas templadas y subárticas.

Se alimentan principalmente de calamares, aunque también comen peces. Son animales sociales y los estudios sugieren que tanto los machos como las hembras permanecen toda su vida en grupos familiares, una característica poco observada entre los mamíferos y solo documentada en algunas comunidades de orcas.

No es habitual ver este tipo de cetáceos en Galicia, y menos en plena ría de Arousa. El pasado jueves, desde un barco de la naviera Cruceros do Ulla que retornaba de la Illa de Sálvora a O Grove, los pasajeros pudieron ver un grupo de calderones surfeando las olas generadas por el catamarán: "eles teñen os seus momentos de alegría e buscan as olas que fan os barcos para surfear. Cando pasan á altura do barco parece que sinten a presencia da xente e comezan a dar saltos. Identifícanse coa ledicia dos turistas e iso para nós é un engadido" señala el capitán de la embarcación, Gonzalo Naveiro, quien reconoce que "nunca vin esta especie tan preto de Sálvora. É habitual ver arroaces, golfiños e outro tipo de cetáceos, pero calderóns non".

Aclara que, aunque en un principio parecían marsopas, otro cetáceo de la misma familia, al volver a ver las imágenes quedó claro que en realidad eran calderones.

Diferencias entre delfines y calderones

No todos los cetáceos que se ven en las rías gallegas son delfines o arroaces. Aunque no es sencillo apreciar las diferencias a cierta distancia, los calderones son más grandes, con el hocico chato (no tan afilado como los delfines) y sus aletas dorsales son de mayor tamaño.