Este sí es un comienzo que ilusiona (deportivamente)

El Salamanca CF ha comenzado, en el campo, con muy buen pie. La victoria clara ante el Arenas de Getxo por 3-1 palió las nefastas sensaciones previas al partido en materia institucional: cese a Marco Antonio Rodríguez 'Chiquimarco' a horas de que comenzara la liga, y ninguna explicación por parte de la institución (a expensas de una rueda de prensa programada para este lunes por parte de Ulises Zurita, presidente de cara a la galería del club).

No obstante, los once jugadores alineados este domingo en el Helmántico manejaron en líneas generales el partido sin grandes dificultades: la seguridad defensiva que aportan Carpio, Borja López, One y Crespo es absoluta, y se ha trabajado durante la pretemporada. Caso aparte respecto al año pasado también es la delantera: Uxío trabajó durante el partido, recibiendo balones, desmarcándose, y con oportunidades para marcar. Ubis demostró ser un buen acompañante, y por la banda izquierda Ulises cuajó unos buenos 30 minutos en el primer período. En líneas generales, el Salamanca CF es un equipo más compensado que el pasado año.

Si a todo esto se añade que el Arenas de Getxo tuvo dos errores de bulto que posiblitaron dos tantos del equipo charro -el de Ubis después de la presión de Uxío tras el robo de Ulises, y el de Hugo Díaz después del robo de Tirlea-, como resultado tenemos un partido justamente ganado en medio de una continua tromba de agua sobre Salamanca, tromba de agua que también dejó ver las deficiencias en las instalaciones del Helmántico, con goteras en la cubierta del estadio y en las cabinas de retransmisiones de la prensa.

Aplacó las malas sensaciones previas al partido esta victoria, y con claros mensajes de las peñas oficiales del club durante todo el encuentro: '¿Dónde está Chiquimarco, Chiquimarco dónde está?', y 'Pablo Cortés, Pablo Cortés'. Que el técnico del filial coja, por fin, al primer equipo es una posibilidad que está encima de la mesa, aunque la entidad no ha concretado cuáles serán sus próximas decisiones.