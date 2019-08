Toda la Champions por 70 euros

El Bidasoa-Irun ha anunciado la apertura del plazo para que sus socios confirmen que desean hacerse con el abono europeo para la fase de grupos de la Velux EHF Champions League. Dicho abono dará la posibilidad de disfrutar en Artaleku los cinco partidos de la fase de grupos (Cocks, Eurofarm Rabotnik, IK Sävehof, Tatran Presov y Sporting Clube de Portugal) y oscilará entre los 70 euros como precio más caro para los adultos que no sean socios, y sólo 8 euros el más barato, para los niños que sean socios. Este proceso se prolongará hasta el 4 de septiembre y se podrá cumplimentar a través de un formulario colocado en la página web del club, pero además se podrá pasar por las oficinas de Artaleku, llamar al 943625285 o mandar un mail al cdbidasoa@cdbidasoa.com. Las localidades de los socios y socias que no confirmen su reserva quedarán liberadas a partir del 5 de septiembre y el club no garantiza la posibilidad de una reserva posterior.

Estos son los precios de los abonos para los socios:

Familiar (dos adultos y dos menores de 14 años): 65 euros.

Adulto (26-64 años): 45 euros.

Jubilado (>65 años): 30 euros.

Junior (19-25 años): 30 euros.

Juvenil (15-18 años): 25 euros.

Infantil (<14 años): 8 euros.

Desempleado: 20 euros.

El club ha comunicado, además, que tras las bajas tramitadas el mes pasado, a día de hoy cuenta con 1.307 socios y una lista de espera de más de 130 personas. El club tendrá que reubicar a los socios que ocupan su asiento habitual en las secciones 3 y 10 por las exigencias de la EHF.

También ha anunciado el Bidasoa el precio de los abonos para aquellos aficionados que no sean socios en la Liga Asobal. Deberán esperar a partir del 4 de septiembre, cuando se realizará el recuento final de solicitudes de socios. Los precios oscilarán desde los 20 euros del abono infantil hasta los 70 euros del abono adulto.

Adulto (26-64 años): 70 euros.

Jubilado (>65 años): 50 euros.

Junior (19-25 años): 50 euros.

Juvenil (15-18 años): 40 euros.

Infantil (<14 años): 20 euros.

Desempleado: 40 euros.