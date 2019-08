Éxito del II Triatlón Ciudad de Tarancón que contó con la participación del triatleta Alberto Roldán

Alberto Roldan López, Triatleta que se inició deportivamente con el SVAT de Tarancón, bronce en el campeonato de España, que formó parte de la selección española Sub 23 de esta disciplina en el último campeonato del Mundo, con una digna posición, no podía faltar en el II Triatlón Ciudad de Tarancón, en relevos, como un “entrenamiento” formando equipo con el veterano Jesus Morán, habló con Radio Tarancon de la temporada y el sueño “ de poder ser olímpico” aunque reconoce “es muy difícil hay mucho nivel”, pero él todavía es Sub 23, y puede hacer realidad el sueño.

Esta semana, analizamos la victoria del CD Tarancon Aluminios Jovi con el míster Jorge Cañete y el entrenador del Almagro, Torreca, tras el tres a cero de los blanquiazules en la primera jornada liguera.

Repasamos la jornada del fin de semana y con Raul Cantarero hacemos la previa de la Milla Urbana Ciudad de Tarancon que se disputa el domingo día 1 en la Avenida Miguel de Cervantes.

David de la Ossa, valora el II Triatlón Ciudad de Tarancon y proyectos de la sección para los próximos meses.