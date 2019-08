Castilla y León eleva a 16 los casos probables por listeriosis

La Consejería de Sanidad ha elevado a 16 los casos de listeriosis catalogados como "probables" en la comunidad. Dos de estos 16 casos, de Salamanca, no se encuentran en fase de estudio porque no se les ha tomado muestras porque "había pasado tiempo", según afirma la Junta. Los trece restantes se encuentran pendientes de recibir los resultados de las pruebas para saber si tienen o no la enfermedad.

Tres nuevos casos

Los tres nuevos casos detectados por Sanidad pertenecen a un hombre de más de 30 años de Salamanca, que ha sido ingresado en el Hospital Santísima Trinidad, y un hombre de más de 40 años de Valladolid que acudió a Urgencias y que no ha necesitado hospitalización.

15 eran los casos probables con los datos del último parte médico al que se ha sumado otra persona más de Valladolid, según ha confirmado la consejera.

Un caso confirmado y 16 probables

La Junta solamente confirma un caso de listeriosis vinculado al brote de 'La Mechá', el de un hombre de Salamanca de más de 60 años que no necesitó ingreso en un centro médico.

Así, hay un total de dieciséis casos probables en la comunidad, trece en fase de estudio y otros dos que no se les han realizado pruebas. Estos casos pertenecen a las provincias de Valladolid (6 casos), Salamanca (4 casos), Segovia (3 casos) y Ávila, Zamora y Burgos (un caso en cada una).

Un total de 18 personas han sido vinculadas a esta alerta en Castilla y León: 16 casos probables, uno confirmado en Salamanca y otro que ha sido rechazado en Segovia.

Reunión de los consejeros de las comunidades con el Ministerio de Sanidad

Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta, ha participado en la reunión de los consejeros de todas las comunidades autónomas, celebrada en Madrid, con María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en funciones, para abordar la crisis generada por este brote en Andalucía en la carne mechada de la marca 'La Mechá' que ha provocado esta alerta sanitaria.

Casado ha afirmado que la epidemia está remitiendo y hace una llamada de tranquilidad a la población de Castilla y León.