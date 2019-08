Desalojada la piscina del Rey Juan Carlos al encontrar excrementos

El absurdo reto viral de defecar en las piscinas públicas provocó este domingo que tuvieran que desalojar la piscina del Polideportivo Rey Juan Carlos de Ciudad Real y no es la primera vez que ocurre en la capital. A comienzos de verano ocurrió un hecho similar en la del Puerta de Santa María.

El concejal de Deportes, Antonio Gallego, ha lamentando el hecho. A través de un vídeo mensaje en Facebook ha asegurado que desde el Patronato Municipal de Deportes no van a permitir este tipo de situaciones y llama al civismo de los ciudadrealeños. "Creo en el civismo de nuestra ciudad y no podemos permitir este tipo de situaciones (...). Llamo a vuestra conciencia para que si veis este tipo de acciones les reprendáis y por supuesto que no las hagáis jamás. No tiene ninguna gracia", ha dicho Gallego.

El incidente obligaba a evacuar el vaso para su limpieza y desinfección.