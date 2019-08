La URJC introduce las "Escape Room" en sus clases

Las 'Escape Room' han dejado de ser solo un plan de ocio para convertirse en una metodología de enseñanza. Es el caso de la Universidad Rey Juan Carlos, que ya cuenta con varios casos de éxito con este nuevo método, del que destaca el aprendizaje en trabajar en equipo, la creatividad y la competitividad que desarrollan los alumnos.

César Cáceres, profesor doctor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSII), fue pionero en utilizar esta técnica. Cáceres engloba las "Escape Room" dentro de la metodología "Flipped Learning" (aprendizaje inverso), y las utiliza para evaluar a sus alumnos. "Consiste en proponer a los alumnos diferentes desafíos planteados por ordenador, ya que se les examina de asignaturas de informática, combinados con otros basados en la manipulación de objetos físicos, de esa manera, se evalúa el trabajo que realizan en el aula por equipos", explica Cáceres.

Ya ha puesto en marcha esta técnica con dos clases y hasta en cinco ocasiones. Una de ellas, de 50 estudiantes, la ambientó bajo una amenaza de bomba por un alumno frustrado que había encerrado a sus compañeros y al profesor en el aula, por lo que debían desactivar la bomba antes de que explotara.

No ha sido el único docente que ha introducido esta técnica en sus clases. Oriol Borrás, profesor de Lenguaje y Sistemas informáticos, también ha probado las "Escape Room" en el aula, y aunque sostiene que por sí solas "no motivan y hacen sentirse protagonistas a los alumnos", sí cree que "cuando hacemos algo que nos resulta divertido y nos atrae, le dedicamos mayor atención y nos implicamos más". Por lo que si se trata de "una clase de prácticas, es lógico pensar que el alumnado le pondrá más ilusión".

Pero no es el alumnado el único que pone ilusión en estas clases, ya que según cuenta Cáceres, la ambientación es fundamental para motivar a los estudiantes. Para ello, explica, "se decora el aula, me disfrazo, realizo un vídeo de presentación... si ellos ven que has trabajado, responden en consonancia".

Cáceres apuesta por esta técnica porque "es una de las técnicas de gamificación más potentes". No obstante, el profesor también ha subrayado que no es una técnica que deba usarse porque sí, sino que debe estar en consonancia con los contenidos de la asignatura, si no perdería el sentido.