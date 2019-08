Antonio Domínguez: "Los goles llegarán seguro"

Antonio Domínguez, jugador del Algeciras CF, señaló que el punto obtenido ante el Villarrubia les supo a poco. "Merecimos algo más que el rival pero esto es la Segunda B", lamentaba el onubense que apunta que "estamos en el camino" a pesar de que "podíamos estar tres días y no hubiéramos marcado". "Te tienes que quedar con las ocasiones generadas y seguro que otros días haciendo menos entrará alguna", señalaba uno de los mejores hombres del arranque liguero de los albirrojos.

"Los goles llegarán seguro", apuntaba Domínguez que no se preocupa del todo por la ausencia de pólvora arriba. "El domingo tuve cinco ocasiones de gol, ¿falta de gol en la jornada 1?, no es lo más adecuado porque si seguimos generando así va a llegar seguro", aclaraba el de Punta Umbría que suma al carro ofensivo a sus compañeros de línea de ataque.

"Que el delantero no se sienta presionado es algo importante", afirma el '19' que asume que Antonio Sánchez y Karim tendrán su papel decisivo en el conjunto de Emilio Fajardo. "Hay que aprovechar cuando uno está bien y me encuentro muy cómodo físicamente", añadía el interior ante el buen arranque personal que tuvo a pesar de no mostrarse acertado de cara a puerta. "Tenemos una plantilla muy completa y al equipo la competitividad le va a venir muy bien", soslayó el atacante que espera que el domingo llegue un resultado positivo en la Nueva Condomina ante el Real Murcia.

"Va a ser complicado pero cualquier rival en esta liga lo va a ser y tenemos que competir mucho fuera de casa para llevarnos los puntos, pero vamos a dar guerra", cerró.