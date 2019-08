Más proyectos que dinero

El equipo de gobierno ha presentado al resto de los grupos políticos del Ayuntamiento arandino una relación de proyectos que podrían iniciarse antes de que acabe este año con cargo a los últimos remanentes. La cifra disponible para estas inversiones no llega a un millón quinientos mil euros, mientras que la suma de los precios del listado que ayer se entregó en la Junta de Portavoces supera los dos millones seiscientos mil. En esta relación, algunas de las actuaciones más costosas son la ejecución de la segunda fase de la parcela del Picón, que tiene un coste estimado de 266.000 euros, la redacción del proyecto de reordenación de los Jardines de Don Diego, que supondrían 200.000 o realizar el aislamiento, cierre de salas y dotar de electricidad al Centro de Arte Joven, que cuesta 250.000 euros. Antes de hacer la criba correspondiente y seleccionar las actuaciones que no pueden esperar al año que viene, la concejal de Hacienda se ha comprometido a valorar las propuestas que puedan aportar los diferentes partidos de la oposición. “El compromiso que yo tuve con el resto de los partidos políticos en la comisión de Hacienda es que se iban a estudiar los proyectos o las propuestas que pudieran aportar todos ellos antes de hacer una propuesta entonces, por eso se ha lanzado una batería de necesidades que se conocen desde el Ayuntamiento pero abierta a que el resto de partidos políticos, si conocen alguna necesidad que desde el Ayuntamiento todavía no se ha detectado o creen que es urgente y necesario, que la puedan aportar también”, explica Elia Salinero.

En este listado de necesidades abundan los proyectos de asfaltado y eliminación de barreras arquitectónicas en zonas como San Ignacio, la calle Toledo, plaza de La Ribera o pasaje de la avenida de Castilla, pero también hay otros relacionados con la ampliación de los carriles bici. Y el más costoso de todos sería la ejecución de un pozo para el abastecimiento de agua potable al barrio de La Calabaza, que está presupuestado en más de medio millón de euros. En este caso, el proyecto va precedido de un sondeo. “Primero se tiene que hacer un estudio y un sondeo y en caso de que de que sí que fuera posible, porque tienen que profundizar mucho, entonces ya se podría hacer la obra”, detalla la edil de Ciudadanos.

El resto de los grupos políticos ya disponen de este listado y a partir de aquí el equipo de gobierno espera sus planteamientos.