El PP ve imposiciones en la oferta de consenso de De la Rosa sobre los presupuestos

El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burgos desconfía de la voluntad de diálogo del alcalde De la Rosa para consensuar los presupuestos de 2020, cuando cree que lo que ofrece es un documento cerrado que se pretende imponer. No es la mejor forma de empezar una negociación, sostiene el concejal popular César Barriada, quien apuesta por trabajar conjuntamente desde el principio para establecer las prioridades, para lo que tendrían, asegura, la 'mano tendida'. César Barriada asegura que aún no han recibido ninguna propuesta del equipo de gobierno sobre las cuentas del próximo ejercicio, aunque recuerda a De la Rosa que están en minoría y no deberían hacer imposiciones. El concejal del PP cree que el asunto del presupuesto está todavía 'verde' pero considera que hay coincidencias con Ciudadanos y VOX como para llegar a posiciones comunes. El alcalde, Daniel de la Rosa, ha anunciado que encabezará la negociación con los grupos de la oposición para intentar contar con un nuevo presupuesto antes de que acabe este año y no prorrogar una vez más el de 2017. Pide responsabilidad a los grupos de la oposición y se muestra dispuesto a incluir sus propuestas para sacar adelante esta herramienta clave para el funcionamiento municipal. 'No les daremos motivos para rechazar el presupuesto', ha afirmado De la Rosa.

De momento, el grupo municipal del Partido Popular ha enviado ya al responsable del Servicio de Deportes, Levi Moreno, un listado de prioridades en las que invertir los 240.000 € disponibles tras la última modificación de créditos y que deberían empezar por redactar un proyecto de reforma integral de las piscinas de El Plantío. El concejal César Barriada, vocal del Consejo de Deportes, explica la necesidad de conocer exactamente las pérdidas de agua que tienen los vasos o acometer una urgente reforma de los vestuarios. 'Ha sido una preocupación para el PP desde hace años', asegura Barriada, y si no se ha podido acometer mientras han gobernado ha sido por falta de disponibilidad presupuestaria. El grupo popular propone destinar 50.000 € a la redacción del proyecto de remodelación que estiman podría suponer una inversión entre 3 y 4 millones de €. Además de las piscinas de El Plantío, el PP quiere licitar la mejora del complejo deportivo de San Pedro y San Felices, dotar de aseos al campo de rugby de San Amaro, asi como acondicionar las pistas de tenis en esa misma zona y poner en marcha la segunda fase del Campo de Tiro. César Barriada afirma que mantienen algunas discrepancias con el equipo de gobierno en cuando a la prioridad de las inversiones a las que destinar esa exigua partida disponible.