Este martes se llevó a cabo la presentación del último refuerzo del CD Tenerife para la presente temporada. Se trata de Samuel Shashoua, quien se ha mostrado “muy agradecido al club por darme esta oportunidad que considero interesante, toda vez que quiero crecer como futbolista, ayudar al equipo en todo lo que quiera y buscar mi felicidad en la isla”, manifestó el joven jugador blanquiazul.

El jugador inglés reconoció que “el entrenador me ha ayudado mucho durante estos primeros días y he tomado conciencia de lo mucho que quiere aportar para mí, lo cual le agradezco enormemente”. Asimismo, cuestionado sobre cuál es su posición idónea en el campo, Shashoua comentó que “me gusta desenvolverme en ambas bandas y también me desenvuelvo bien en la mediapunta aunque no tengo preferencia alguna. Sólo espero que el entrenador quiera contar conmigo para cuando lo estime oportuno y aportar todo lo posible”, sentenció.

Estuvo Samuel Shashoua acompañado por el director deportivo de la entidad blanquiazul. Víctor Moreno comentó que “Samuel es un jugador al que le hemos estado haciendo un seguimiento y tuvimos un acercamiento en el inicio del mercado. Se abrió la posibilidad de poder llevar a cabo su contratación y a día de hoy estamos muy contentos por tenerle con nosotros pues es un jugador muy dinámico, con talento y con muchos recursos”, comentó.

El director deportivo tuvo palabras de agradecimiento para el club de origen del jugador, el Tottenham Hotspur puesto que fueron capaces de desbloquear la situación contractual que unía a Shashoua para poder llevar a cabo la operación.

Ya hay precios para el derbi ante UD Las Palmas

El club tinerfeño ha dado a conocer los precios de las entradas para el derbi ante la UD Las Palmas que se jugará el próximo 7 de septiembre en el Rodríguez López. Se ha presentado la novedad de que cada abonado podrá retirar hasta cuatro entradas dependiendo de la disponibilidad de las mismas con precios que oscilan entre los 45 euros de tribuna, 35 euros de San Sebastián, 30 de Herradura y 20 de la grada popular.

Por su parte, la afición del club grancanario podrá adquirir entradas al precio de 35 euros, estando ubicados en una zona acotada del estadio tal y como se ha realizado en temporadas pasadas.