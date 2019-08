Sigue el Iberostar Tenerife llevando a cabo las presentaciones de los jugadores del primer equipo que tendrá una campaña más a sus órdenes el técnico vasco Txus Vidorreta. Este martes ha sido el turno para Darion Atkins, jugador que ya sabe lo que es visitar el Santiago Martín de etapas anteriores y que comentó que “fue Mike Tobey el primero en darme referencias del club desde que se interesaron en mí, dejándome claro que este es un gran club con profesionales que te hacen fácil el trabajo diario y todo es muy cómodo, por lo que estoy seguro de que he acertado al decantarme por venir aquí. Incluso cuando vine por primera vez recuerdo lo impresionado que quedé con todo lo que rodea al entorno del club, y varios años más tarde pues……..estoy aquí”, comentó el jugador nacido en Clynton, Mariland.

No escatimó a la hora de reconocer que “esta oportunidad que se me brinda es la más importante de mi carrera como profesional del baloncesto. Reconozco que estoy muy ilusionado por esta oportunidad que se me brinda de poder jugar en la Liga Endesa con el Iberostar Tenerife”, comentó el ala pívot que lucirá el dorsal 55 en su camiseta.

Atkins no quiso dejar pasar la oportunidad para enviar su primer mensaje a la afición aurinegra, señalando que “va a ser una gran temporada porque tenemos mucho talento en cada uno de los jugadores. Estoy convencido de que cada uno de nosotros va a dar lo mejor de sí mismo para poder hacer una campaña llena de satisfacciones y alegrías a la afición”, sentenció.