"Si no llega un inversor, el futuro del club es muy negro"

La todavía consejera del Córdoba, Magdalena Entrenas, ofreció su esperada rueda de prensa, en la que arremetió contra el presidente Jesús León y contra su gestión, asegurando sentirse "engañada" y dejando claro que si no llega un inversor con dinero, el futuro del club está muy en entredicho. "La situación es muy delicada, si esto no lo remedia alguien el futuro lo veo muy negro. Estoy muy preocupada. No hay dinero para pagar el proyecto deportivo que se ha hecho. Ahora vienen los seguros sociales y hay que pagar las nóminas. Voy a estar aquí hasta que me cesen en una junta y cualquier hecho que pueda ser constitutivo de infracción penal lo voy a denunciar. Quiero que entendáis que hace falta dinero", afirmó Entrenas.

Sobre el futuro de la entidad, tras el impago del último plazo por la compra de la misma, la abogada insistió en que por mucho que León diga lo contrario, el Córdoba volverá a manos de Carlos González. Es más, Entrenas dijo que en el libro de accionistas que ella misma custodia, las acciones están pignoradas a favor de Azaveco, la empresa de González. "Tengo muy claro que eso no va a tener recorrido. Alguien que ha comprado algo, tiene que pagar. La escritura está tan bien hecha que las acciones están pignoradas, le guste o no. Es incuestionable que ese pleito está ganado. Si no pagas un coche, la financiera se lo lleva, otra cosa es que tú estés dispuesto a tirarlo por un barranco. Además, consta en el libro de accionistas que las acciones están pignoradas, a nombre de Azaveco", afirmó.

Sobre la llegada de León al Córdoba, la aún consejera de la entidad dejó claro que el actual presidente no ha puesto ni un solo euro. "Los dos millones primeros eran de Oliver y el resto se lo prestaron. León ha puesto cero pelotero para comprar el Córdoba", comentó.

Entrenas quiso recordar que se trata de un momento muy difícil y que "no he hablado antes por responsabilidad. Hay personas en el club que no la han tenido. Cuando a mí se me cae la venda era el mes de marzo, llevo mucho tiempo que hacía pequeños gestos para dar a entender que no estaba de acuerdo en muchas cosas. La situación económica y deportiva era nefasta y quería velar en la manera que pudiera por ello. No olvidemos que mientras otros apostábamos por esto hay quien ha vendido el suyo. Mi permanencia en el Córdoba se ha asentado sobre muchísimas mentiras", concluyó.