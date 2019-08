El 20 de septiembre será una 'noche violeta'

Asociaciones y colectivos feministas de la Marina Alta se suman a la declaración de Emergencia Feminista.

Más de una decena de asociaciones de la comarca se reunía, días atrás en Jesús Pobre, con representantes de la Plataforma Feminista de Alicante para coordinar movilizaciones y concentraciones el próximo viernes 20 de septiembre, en diferentes municipios de la Marina Alta.

En el comunicado de la declaración de Emergencia Feminista se pone de manifiesto que "este verano estamos viviendo una barbarie. El terrorismo machista sigue mostrando las peores de sus caras de nuevo. Lejos de que la situación mejore, hemos vivido un mes de julio y estamos viviendo un mes de agosto que serán recordados como de los peores en más de una década" (...) “Las mujeres somos empujadas a vivir con el terror”.

En el comunicado se apunta que:

"No podemos esperar al 25N, no podemos empezar un nuevo curso escolar, un nuevo curso político, no podemos volver a la rutina como si nada hubiese pasado.

Es urgente y necesario demostrar que el movimiento feminista está siempre presente, y dar respuesta contundente ante los hechos que nos han horrorizado en lo que llevamos de verano.

Por eso os proponemos que os unáis a la declaración de emergencia feminista, y que os suméis el próximo 20 de septiembre a llenar las calles y la noche de luz violeta.

Esa es nuestra propuesta, una Manifestación Nocturna con un símbolo de la luz violeta. Frente a la barbarie, frente a la oscuridad, frente al miedo, la intimidación, frente a todo lo que nos han arrebatado, luz violeta. Todas juntas, con farolillos, linternas, velas, móviles… salgamos y dejemos que el feminismo lo inunde las calles, que nos vean, que sepan que no tenemos miedo.”

Las manifestaciones se llevarán a cabo por diferentes municipios de la comarca.

Los colectivos que firman y convocan son: Matria Associació de Dones, Mujeres por la Igualdad de Calp, Col·lectiu Feminista de Gata, Femme Força, Xarxa de Dones de la Marina Alta, Dones Teulada-Moraira, Dones Cabal, Comissió de dones de Jesús Pobre, Assemblea Feminista de Xàbia en Moviment, Feministes d’Oliva y Sàvia Oliva.