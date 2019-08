"Los trabajadores de OndaJaén no son empleados públicos"

El Ayuntamiento de Jaén ha formulado hoy sus alegaciones a los informes de los sindicatos por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para la plantilla de la radiotelevisión municipal, cuyas instalaciones se vieron afectadas por un incendio el en la noche del 5 al 6 de agosto.

El Consistorio basa sus alegaciones en un informe del Ministerio de Hacienda y administraciones Públicas de finales de 2016, solicitado por el anterior equipo de Gobierno en el que se destaca que los trabajadores no tienen la consideración de empleados públicos, no asimilándose al resto de la plantilla. El documento, evacuado por el área del por entonces ministro Cristóbal Montoro a consulta del Ayuntamiento, en octubre de 2016, determina que solo pueden ser considerados de esta manera de haber pasado las correspondientes pruebas selectivas. El informe además va en la línea del emitido por la Intervención, que refuerza la tesis de que es posible un Erte por no ser los trabajadores de Onda Jaén empleados públicos y proceder además de una subrogación empresarial donde se asimilan las condiciones que tenían en la sociedad de la que provienen.

Se da la circunstancia además de que el informe evacuado por el Ministerio a propuesta del anterior equipo de Gobierno no formó parte de la documentación aportada por este al pleno de municipalización de la plantilla de la radiotelevisión pública en 2017, a pesar de haberse pedido como elemento determinante para despejar dudas sobre el proceso.