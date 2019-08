Dreyer: "Tenemos una plantilla que nos permite soñar"

El Urbia Voley Palma ha abierto este lunes las puertas a la nueva temporada 2019/2020 en la Superliga Masculina de Voleibol. El entrenador Marcos Dreyer, junto al capitán Ricardo Perini y dos de sus nuevos fichajes, Gaby del Carmen y Borja Reyes Giménez, han hablado sobre las sensaciones de cara a este nuevo curso.

Marcos Dreyer lamenta la derrota contra el Teruel en la eliminatoria la pasada temporada: “Cuando entro en el vestuario y digo que somos capaces de ganar, realmente lo creo”. “Este año tenemos una plantilla que nos permite soñar y estoy contentísimo”, afirma ilusionado.

Con la plantilla ya casi al completo, Dreyer buscar reforzar la posición de central: “Tenemos una carencia clara en el equipo. Intentaremos colocar a algún jugador que no es del puesto para que nos eche una mano durante la temporada y trataremos de cuidar mucho a los jugadores que ocupan esa zona”.

La plantilla se ha reforzado con hombres importantes, entre ellos el joven líbero de 20 años, Borja Reyes. El ex jugador del Illa Grau ha reconocido que este año “doy un salto en mi carrera, vengo a un equipo grande y me veo capacitado para asumir el puesto perfectamente”. En este sentido, asegura estar “muy contento, puesto que formaré parte de un equipo que luchará por los títulos” y ha destacado “la Copa del Rey y la lucha por los play off como objetivos prioritarios”.

El Urbia Voley Palma también contará con Gaby del Carmen. El receptor de 25 años ha querido cambiar este año la isla de Ibiza, donde jugaba con el Ushuaïa Eivissa, por Mallorca. “He cambiado de aires sobre todo por el proyecto deportivo y porque considero que este es el salto más grande de mi carrera” comenta Gaby. El jugador también destaca la “calidad humana del club, el ambiente y su afición”.

Otra de las voces autorizadas dentro del vestuario mallorquín es el capitán Ricardo Perini. A sus 35 años piensa que el equipo volverá a luchar por todo y ha destacado el gran trabajo realizado en la última temporada, como espejo en el que mirarse de cara a este nuevo año. “Teruel y Almería, por supuesto, están por encima del resto. Después hay tres o cuatro equipos que son parecidos, así que este año intentaremos competir al máximo de nuestras posibilidades con la idea de repetir o incluso mejorar resultados anteriores. Como capitán, es consciente que “debe ser un ejemplo para todos los compañeros” y también “es fundamental mantener la conexión mágica con toda la afición de Son Moix”.