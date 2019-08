Molango: "El fichaje de Kubo fue como un parto"

El Real Mallorca estará pendiente del mercado de fichajes hasta el último día, el próximo 2 de septiembre y el consejero delegado, Maheta Molango, ha declarado que "pueden ocurrir muchas cosas", sin embargo, asegura que "estamos cómodos, pero con los ojos abiertos por si surge alguna oportunidad que pueda cuadrar".

El club se encuentra con un gran número de jugadores ofensivos, no obstante, el consejero delegado remarca que "no hay overbooking ya que va a ser una temporada muy larga y de mucha exigencia. El objetivo era darle al entrenador una riqueza táctica", ha asegurado Molango.

Sobre el limite salarial en Primera División:"El Mallorca tendrá un límite salarial de entre 28 y 29 millones de euros. Tenemos un Fiat "Cinquecento" que funciona bien, tenemos un grupo que es la envidia de mucha gente. Vamos a sufrir pero vamos a cualquier campo sin ningún tipo de complejo. El fútbol no es sólo talento y dinero", asegura Molango.

El consejero delegado resume el fichaje de Takefusa Kubo como "un parto". El jugador japonés jugará cedido con el conjunto bermellón hasta el 30 de junio de 2020.

"Lo conocíamos (a Kubo) desde el FC Barcelona y por las referencias que teníamos de personas cercanas a él. Éstas se han confirmado. Cuando hablas con él no parece un chico de 18 años. Tiene un nivel de madurez que no es propia de su edad. Se siente muy cómodo con la presión y me parece que hasta la pide", añade Molango.

"Cuando se dan circunstancias de intereses compartidos y el hecho de que la relación (entre el Madrid y el Mallorca) sean fluidas, ayuda mucho. Nosotros tenemos claro que cada uno defiende sus intereses y que nadie regala nada. El Madrid es un club bastante más importante que el nuestro y es lógico que sus jugadores les cueste venir porque somos una realidad muy pequeña y acabamos de subir de Segunda B", ha indicado el consejero delegado.

Según Molango el Mallorca es "un sitio ideal para que un chico pueda crecer y que nos gusta trabajar bien, cuidarlo, por eso estamos agradecidos al Madrid la confianza que ha tenido en nuestro proyecto", haciendo referencia a Kubo.

El consejero delegado ha asegurado que las decisiones sobre los fichajes se hacen junto al equipo técnico y, por supuesto, con el entrenador Vicente Moreno: "Vamos todos de la mano y cualquier decisión que se tome cuenta con el beneplácito del entrenador porque sabemos que los objetivos solo se consiguen con la máxima unidad".

Molango también se ha referido a los fichajes realizados -catorce- con el mercado todavía abierto y ha negado que haya "problemas de fichas" para afrontar la temporada, "aunque no salga nadie".