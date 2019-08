La Región reclamará ante la Ministra Ribera soluciones para el déficit hidríco y el Mar Menor

El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Luengo, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, han mantenido esta mañana una reunión para preparar ese encuentro que tendrá el consejero Luengo con la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el próximo 5 de septiembre. Una reunión que tendrá como temas principales el déficit hídrico y la situación del Mar Menor.

Respecto a la situación hídrica, el consejero Luengo, ha vuelto a pedir, al igual que hizo la semana pasada, "que no se manipule y no se cree inquietud". El responsable de Agua ha insistido en la necesidad de hablar sobre el Trasvase "de manera tajante" para que "no se genere inquietud sobre los intereses de la Región".

Por otro lado, en lo referente al Mar Menor, el consejero ha remarcado la necesidad de que el Ministerio apoye las labores que realiza la Confederación para evitar el 'vertido cero' en la laguna salada. Asimismo, el consejero le ha propuesto a la Confederación incorporarse a los contactos que mantienen el Gobierno regional y los Ayuntamientos ribereños del Mar Menor para buscar soluciones que den más estabilidad al ecosistema.

La lucha por el agua

Sobre esa invitación que hizo hace días el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, para que un representante del Gobierno regional se incorpore a la Mesa Provincial del Agua, el consejero Luengo ha afirmado que el Ejecutivo autonómico aún no ha tomado la decisión sobre quién puede ser su representante en el organismo alicantino.

Además, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea se ha pronunciado sobre la incorporación de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía a la Comisión de Explotación del Tajo-Segura.

Una incorporación, que requeriría de una modificación del reglamento que rige la Comisión. En cualquier caso, insiste Urrea, "todo se debe a una malinterpretación" de la presencia de la Mancomunidad de Canales del Taibilla en esa Comisión.