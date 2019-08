A XI Marcha BTT de Monterrei ofrecerá aos participantes, o vindeiro domingo, 1 de setembro dous posibles percorridos de 62 e 42 quilómetros, de dificultade media-alta e dificultade media, respectivamente. A presentación desta proba deportiva tivo lugar no Pazo Provincial, acto no que participou o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández, o alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, o coordinador da proba, Diego Matías e o presidente do Club BTT de Verín, Kiko Calviño.

A proba percorrerá pistas veciñais e camiños rurais de diferentes localidaes do municipio. Ambas rutas solápanse durante unha parte do percorrido que pasa tamén polos os municipios de Oimbra, Verín e Portugal¨, sinalou Diego Matías, que explicou que as rutas están deseñadas para ¨poñer en valor os recursos culturais e naturais do concello e da comarca ¨ A saida será as 9:30 horas da mañá, do domingo día 1 de setembro.