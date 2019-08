O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, recibiu no se despacho no Pazo Provincial, ao presidente e ao vicepresidente da Unión Deportiva Ourense, Ramón Dacosta e Manuel Cabaleiro, para analizar a situación actual do club ourensán. Na xuntanza, o presidente do goberno provincial comprometeuse a colaborar coa U.D. Ourense, nos vindeiros anos, para dotala das infraestruturas deportivas que demanda desde a propia directiva.

A Unión Deportiva Ourense é ´´un equipo que representa moito máis ca un club de fútbol en Ourense, que conta cunha gran masa social e un destacable labor de canteira ´´, destacou Baltar.