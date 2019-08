La concejala de tráfico buscará un acuerdo con las peñas de Palencia tras la polémica de los coches

El Consejo Local de Peñas de Palencia se ha reunido en las últimas horas para analizar la polémica que se ha suscitado con los responsables de tráfico del Ayuntamiento sobre el uso de los coches que se utilizan para los desfiles. Desde el consistorio, la concejala de Tráfico, Carolina Gómez, ha recordado que de los once vehículos que suelen desfilar, cinco incumplen la normativa de circulación, una cuestión que, por otra parte, no se suscita por primera vez.

Los coches que no han pasado la ITV, que no están matriculados o que no tienen seguro sólo pueden circular libremente en circuitos cerrados, recuerdan desde el Ayuntamiento. De cualquier forma, se busca un acuerdo y ambas partes prevén reunirse en las próximas horas. El Cordón, El Ruedo, Filomena Santo Toribio y El Capote, son las peñas afectadas por esta situación. Las peñas defienden que nunca ha habido un accidente, mientras que la concejala de Tráfico incide en que los vehículos pueden hacer algunos trayectos escoltados por la Policía. El Consejo de Peñas insiste en que lo único que quieren es que les dejan hacer el trayecto hasta la Plaza de Toros con la prudencia de la que siempre han hecho gala.