Este año no habrá concentración de bicis clásicas en San Antolín

Después de nueve años celebrándose de forma ininterrumpida, en este 2019 no habrá concentración de bicicletas clásicas en San Antolín. El promotor de la iniciativa, José Manuel Montes, asegura a la ser "que no tiene dinero" para afrontar el evento. Montes revela que había propuesto al Ayuntamiento una exposición de este tipo de bicicletas en el Casino de Palencia y que el consistorio le ha contestado que no había presupuesto para esa actividad.

La exposición quería ser conmemorativa del X Aniversario de la concentración de bicicletas clásicas. Sin embargo, no habrá décimo año porque la organización del evento no puede afrontar los gastos. El Ayuntamiento mantenía la pequeña cantidad que aporta todos los años para gastos de cartelería, dinero que el organizador tarda meses en cobrar. A esta situación, hay que añadir el hecho de que algunos patrocinadores de la concentración ya no están en activo.