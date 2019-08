'Palencia en Negro' apuesta este año por las voces femeninas

La capital palentina volverá a contar durante las fiestas de San Antolín con una representación del mejor Soul, Deep Funk y Rhythm and Blues venidos desde Holanda, Italia, Portugal y España. Por quinto año consecutivo, Palencia Sonora, La Mano Negra Producciones y Ayuntamiento de Palencia organizan “Palencia en Negro”. El cartel de este año está conformado por The Sweet Vandals, Steffen Morrison, Virginia Brown and The Shameless y Marta Ren and The Groovelvets.

Los conciertos darán comienzo el 4 de septiembre y finalizarán el día 7 de septiembre. Palencia en Negro se celebra en la Plaza de la Inmaculada, junto a la Catedral, y las actuaciones se iniciarán a las 22:00 horas.

El ciclo dará comienzo el día 4 de septiembre con el concierto de The Sweets Vandals, banda de deep funk y soul formada en Madrid en el año 2005.

El origen de este grupo lo encontramos en el cuarteto instrumental Funkxplosion liderado por Carlo Coupé quien decide dar un giro creativo e incorpora a la cantante Mayka Edjole a su formación. Debutan como The Sweet Vandals con el single de vinilo "I got you man" editado en Funkorama y producido por el propio Carlo Coupé. El disco se agota rápidamente y es pinchado por algunos de los djs internacionales más importantes como Keb Darge, Andy Smith o Henry Storch. Tras tocar en el mítico club Lovelite de Berlín, firman un contrato con la prestigiosa discográfica alemana Unique Records y comienzan una vertiginosa carrera de cuatro álbumes, una decena de singles y multitud de compilaciones. En un período de 10 años The Sweet Vandals tocan por toda Europa, México,Turquía o Isla Reunión en África y graban entre otros el mítico Rockpalast de la WDR Alemana y en los estudios Maida Vale de la BBC inglesa, convirtiéndose así en una de las bandas de referencia a nivel europeo del movimiento deep funk.

El día 5 de septiembre, Palencia en Negro acogerá la actuación de Steffen Morrison. Recientemente este artista holandés fue uno de los “cabeza de cartel” de un festival tan prestigioso como Enclave de Agua. Steffen Morrison ha dado un giro actual y moderno al sonido retro soul. Crece con las melodías, los movimientos y el groove de los grandes del género, pero también con los sonidos armoniosos de The Crystals, el rock de The Rolling Stones y las letras de Lou Reed. Su equipaje musical tiene una colorida mezcla de influencias a las que ha añadido sus propios ingredientes, seduciendo a un público muy amplio y al que sorprende con cada nuevo tema.

Las voces femeninas volverán a ser protagonistas en el tercer concierto de Palencia en Negro con la actuación de Virginia Brown & The Shameless. Esta formación es una banda de origen siciliano, formada en 2014 por el volcánico líder Vincenzo Puleo, que combina ritmos afro-cubanos con Rhythm and Blues.

Una explosión de energía que hace estallar los salones de baile a la hora de enfrentarse a la Rhumba, el Mambo, el Stroll y el Boogie, en una palabra, el sonido de New Orleans Rhythm and Blues. Con la voz rugiente de Viriginia, el piano boogie, la guitarra saltarina, el bajo de bofetada, la batería y el saxo sonando, vuelven a la vida el auténtico sonido de Clarence Garlow, Fats Domino, Smiley Lewis, Dave Bartholomew, Lee Allen o Prof. Longhair.

Palencia en Negro finalizará el día 8 de septiembre con el concierto de Marta Ren and The Groovelvets. Hablar de Marta Ren es referirnos a una de las artistas con más carisma de la efervescente escena Portuguesa.

Fundadora de los Sloopy Joe conocida banda de culto de Porto que exploro en el pais vecino como ninguna otra en territórios jamaicanos, partiendo del Ska, Reggae y Dub.

Después de numerosas colaboraciones se afianza como una de las grandes vocalistas Soul/Funk Portuguesas. Entre su trabajo destaca sus memorables directos con Funkalicious, banda que lideró y que se dedicaba a la recuperación de grandes clásicos del Funk de los 60,s /70,s

Su primer disco como Marta Ren & The Groovelvets en el 2016 para Record Kicks, en el que la acompaña una poderosa sección rítmica , la encumbra en lo más alto de las nuevas divas del Soul, y sus espectaculares e incendiarios directos no hacen más que reafirmar una realidad en la que Marta ya venia trabajando desde hacia ya un buen puñado de años.