Podemos y EH Bildu apoyan a Izquierda Ezquerra en la pugna por el senador autonómico

El acuerdo que había para que Izquierda Ezkerra presentara su puesto para senador autonómico se ha roto. Desde Geroa Bai señalan que no se dan las condiciones que había cuando se firmó ese contrato.

Sin embargo, por parte de Marisa De Simón, coordinadora de Izquierda Unida de Navarra y parlamentaria de Izquierda Ezkerra, "el acuerdo era claro y había un consenso", ha dicho.

Algo, que para Geroa Bai no tiene ya vigencia ya que "no se cumplen las condiciones que había cuando se firmó". Además, señalan que los firmantes ya no tienen mayoría en el Parlamento de Navarra, pero aseguran que "Geroa Bai ha llevado a cabo negociaciones con el PSN para que apoye su candidatura".

Así, la candidatura de Geroa Bai se sumará a las ya anunciadas de Navarra Suma e Izquierda Ezkerra.