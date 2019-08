"Si no sientes el derbi en Segunda B, no lo sientes en Primera"

Robin Le Normand es una de las sensaciones del comienzo de Liga de la Real Sociedad y apunta a titular en el derbi Vasco de San Mamés, con lo que debutaría en un clásico del fútbol vasco en Primera.

-Buen comienzo. “Cuatro puntos de seis es muy buena línea y muy bien inicio de temporada con dos partidos fuera de casa. El equipo está muy contento”.

-Cómo afronta el derbi. “Con ganas. Es un derbi, llevo cuatro años aquí y siento como son los derbis, son partidos especiales por la afición, hay que dar mucho porque ellos se ilusionan mucho, y todo el mundo está con ganas”.

-Titular en las dos primeras jornadas. “Voy a coger todas las oportunidades que me dan y por ahora me ha dado confianza y lo estoy aprovechando y estoy a gusto pero hay muchos partidos y la competencia es de alto nivel. Vamos a ver cómo sigue esto”.

-Quien llega mejor al derbi vasco. “No lo sé, pero lo que sí veo es que los dos equipos estamos ahora de puta madre, los dos hemos sacado puntos difíciles contra equipos complicados, así que veremos el viernes quien esta mejor”.

-Iñaki Williams. “Es rápido, claro que sí. Hay muchos delanteros buenos en esta liga y es uno más, al que debemos vigilar muy bien”.

-Debut en un derbi de Primera. “Claro que jugar un derbi de Primera es algo distinto, con mucha más presión, pero si no sientes el derbi en Segunda B no lo vas a sentir en Primera. Para mí es un partido muy especial y lo tienes que competir a muerte, nada más”.

-Un derbi que no existe en Francia. “Yo no he jugado partidos así de este nivel, con esta ilusión, así que no tengo esa referencia. Con esta presión y muchas cosas que se meten ese partido no hay muchos encuentros así en Francia”.

-Difícil seguir como titular. “Hay mucha competencia en esta plantilla y todos tendremos el turno de jugar y yo iré al banquillo en algún momento, pero funcionamos más como un equipo y ahora me toca a mí aprovechar la oportunidad”.

-La Real, el equipo que más pases da. “Significa que el equipo juega a fútbol, que intentamos hacer el fútbol que pide el mister y que por ahora no están saliendo bien las cosas”.