Un 'Día sin ruido' para que los niños con autismo también puedan disfrutar de la feria

La feria de Requena se suma este miércoles a la iniciativa del 'Día sin ruido', una jornada que ya se ha celebrado en otras ciudades y que consiste en eliminar los ruidos y las luces excesivos para que los niños con autismo, problemas auditivos o parálisis cerebral puedan acceder a las fiestas de manera normalizada.

Marisa San Blas, de la Fundación Mira'm, y Pilar Gascón, pedagoga especialista en trastornos de autismo en el Centro Infanta Leonor en Alicante, han explicado en Hoy por Hoy Comunitat Valenciana que este tipo de iniciativas son "positivas" porque tienen en cuenta la diversidad y las necesidades de cada colectivo.

No obstante, San Blas pide que esto sea una "puerta de inclusión" y no solo un horario exclusivo que solo permita a las personas con necesidades especiales ir "en un momento determinado". Gascón concuerda y asegura que estos niños necesitan atracciones "que no les diferencien", sino que les ayuden "a integrarse en la sociedad".

San Blas afirma, además, que este tipo de medidas, aunque se llevan a cabo teniendo en cuenta a un colectivo en concreto, "nos pueden beneficiar a todos", por ejemplo, impulsando que haya una música general en las ferias y no que cada atracción tenga la suya propia.

Gascón explica que cuando se habla de autismo, normalmente, se hace referencia al nivel comunicativo y del lenguaje, pero indica que también son destacables las terapias que ayudan a identificar el perfil sensorial de estas personas, que perciben los estímulos de manera distinta. "Un ruido puede ser espantoso para ellos y es importante que la gente lo sepa para que aprenda a convivir con ellos de una forma más normalizada", indica.

Por eso, aseguran también que es importante hacer campañas informativas y de concienciación porque "es imposible que la población pueda ayudar si no entiende qué pasa".