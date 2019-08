Informes arqueológicos descartan que exista un yacimiento en la parcela de las Pallas

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido ha respondido este martes a la denuncia de Ahora Decide alertando de la posible destrucción de un yacimiento arqueológico si se construyen viviendas en la parcela de las Pallas. Guarido sitúa el precedente del yacimiento al que hace referencia la denuncia de Ahora Decide en los hallazgos de restos de cerámica que aparecieron en el año 2002 durante la obra del aparcamiento junto a la pista deportiva, zona alejada, dijo, de la parcela donde se pretende construir.

El alcalde de Zamora ha aclarado que la parcela está sujeta a estudios arqueológicos, por encontrarse en el entorno del rio, y de hecho, hace un año y medio se realizó un informe arqueológico, con sus correspondientes catas, dentro del estudio de detalle previo al proyecto de urbanización. A partir de ese informe la Junta de Castilla y León, ratificó en una resolución del mes de febrero de este año que “no existen bienes arqueológicos” en el ámbito de intervención, que las actuaciones previstas no inciden sobre el área afectada por la declaración de Bien de Interés Cultural o Inventariado y que el proyecto no necesita, por tanto, ser informado por la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León. No obstante y si como consecuencia de los trabajos, se realizaran hallazgos de bienes de patrimonio cultural, los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar la obra y dar cuenta a la Junta de Castilla y León”.

En definitiva, afirmó Guarido, “hay informe arqueológico con sus correspondientes catas en las que no se ha encontrado nada, está todo correcto y hay una resolución de la Junta que así lo avala”. Para el alcalde detrás de la denuncia hay ignorancia, falta de rigor y de información porque, recordó, “el expediente está en periodo de exposición pública y parece que nadie se ha molestado en consultarlo”. Según Guarido la denuncia de Ahora Decide no es más que un ataque político al equipo de gobierno y desde luego, concluyó, “no se puede salir alegremente diciendo que el ayuntamiento va a destruir un yacimiento arqueológico”.