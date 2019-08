Extinguido el incendio del Moncayo

El incendio que se desató a última hora de ayer en el término municipal de Cueva de Ágreda ya está extinguido. El origen habría sido un rayo y las llamas se habrían inciado en una zona alta del monte de difícil acceso, ubicada bajo el pico de San Miguel.

Tras tener constancia de este, el Ayuntamiento de la localidad dio cuenta al 112 desde donde se activó a los medios terrestres de extinción de incendios de la Junta de Castilla y León, aunque desde el municipio apuntaron anoche que no era fácil acceder hasta el lugar de las llamas.

No obstante, se confiaba en que la tormenta favoreciera la extinción del fuego ya que, tal y como explica el alcalde de Cueva de Ágreda, Miguel Alonso, "su extensión no era más grande que la de un campo de fútbol y no había más que matorrales".

Sobre las 11 y media de la noche, una fuerte tormenta de agua azotó la zona y, en ese momento, se acabó prácticamente con todas las llamas. "Tuvimos suerte porque no era en la parte virgen del monte y ha podido terminar así", añade Miguel Alonso.