Raúl Guti: "La afición se merece que hagamos un gran año"

El empate del pasado domingo ante la Ponferradina (1-1) empieza a dejar paso dentro del vestuario del Real Zaragoza al siguiente compromiso de Liga ante el Elche. Será el segundo encuentro de la temporada en La Romareda y los de Víctor Fernández tratarán de repetir el mismo desenlace final que ante el Tenerife y olvidar, con los tres puntos, el gol encajado en El Toralín en el 85' que supuso la pérdida de dos puntos.

De cara al encuentro ante el conjunto ilicitano, la plantilla ha comenzado esta mañana a preparar el duelo del viernes y el técnico del Real Zaragoza, Víctor Fernández, no ha podido contar con Julián Delmás que todavía arrastra molestias del golpe en la cresta ilíaca, ni con Daniel Lasure por un proceso gástrico.

La nota positiva la puso Alberto Guitián que fue uno más junto al resto de sus compañeros, aunque no estará para recibir al Elche. La sesión ha contado también con la ayuda del central del Deportivo Aragón, Arnau Gaixas.

Dentro del vestuario, el punto logrado ante el Ponferradina sabe a poco y esta mañana así lo volvió a manifestar Raúl Guti en rueda de prensa: "Pensándolo en frio, te vas con un mal sabor de boca porque al final lo importante era sacar los tres puntos y lo tuvimos cerca". Aunque añadió que "ellos al final en los últimos 20 minutos nos apretaron y el partido se podía haber dado de otra manera, es un punto bueno en un campo complicado".

El centrocampista, sin embargo, rápidamente quiso dejar claro que ahora lo único importante es ganar al Elche: "Después de traernos el punto, tenemos que hacerlo bueno en casa y estamos muy ilusionado y con ganas de que llegue el viernes para demostrarle a la afición de que queremos sacar esto adelante y hacer un gran año porque ellos también se lo merecen".

Recuperado ya de su lesión, Raúl Guti no dudó en reconocer que "lo he pasado muy mal, y ahora tengo la oportunidad de demostrar que vuelvo a estar aquí, que quiero sentirme futbolista y ahora me siento bien y espero que siga así".

VUELTA AL ROMBO

En ese partido ante la Ponferradina, el equipo volvió a presentar una formación de la que tanto se habló durante la temporada pasada y especialmente hace dos: el rombo. Víctor Fernández recuperó esa figura geométrica para ubicar a los suyos de inicio, pero cuando esa figura desapareció, ya en la segunda parte, el equipo dejó de gobernar el partido y terminó encajando el gol del empate. Ahora, la incógnita está en saber si fue algo puntual, por las circunstancias del rival, o si es un sistema que ha llegado para quedarse.