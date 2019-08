Pedro Emanuel va dando galones a los nuevos futbolistas del Almería

Tiene las ideas muy claras. El míster rojiblanco Pedro Emanuel tiene las cosas muy claras y busca el once más competitivo para una temporada en la que el nuevo proyecto rojiblanco del magnate saudí Turki Al-Sheikh buscará el ascenso a la máxima categoría del fútbol nacional, que es el gran objetivo del Almería 2019-2020. El segundo entrenamiento de la semana ha servido para ver en acción a los nuevos futbolistas del Almería, unos jugadores que poco a poco va entrando en los planes del entrenador portugués de cara a los siguientes partidos en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda.

Los Petrovic, Valentín Vada, Valentín James... tienen cada vez más protagonismo en el nuevo Almería y el míster rojiblanco ha comenzado a probar con ellos en el partidillo que se ha celebrado este martes en el campo Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Además, Pedro Emanuel no quiere ni un segundo de relajación y no se escapa ni un solo detalle en los entrenamientos del equipo rojiblanco. El portugués grita, corrige sobre la marcha... no quiere ni un segundo de relajación en una sesiones de trabajo que sin ser muy largas, sí son muy intensas y en las que aprovecha mucho el tiempo en la perfecta hierba del campo Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

La imagen

El entrenamiento comenzó con los cinco descartes que salieron antes de las 9 de la mañana a la hierba del Anexo y se marcharon justo después cuando salieron el resto de jugadores del Almería rumbo al entrenamiento. El trabajo que se realizó fue sobre todo táctico pensando ya en el partido del próximo sábado en casa ante el Huesca, encuentro que se jugará a las 20:00 horas, correspondiente a la tercera jornada del Campeonato Nacional de Liga en el fútbol de plata.

El centrocampista almeriense, natural de Pujaire, Callejón, fue el único futbolista del filial rojiblanco que entrenó con el primer equipo. La imagen final del entrenamiento la protagonizaron Petrovic e Iván Balliu, que tuvieron trabajo extra con el brasileño, André Galbe, preparador físico del nuevo Almería.

Darío Drudi

Por su parte, el director deportivo del Almería, Darío Drudi, estuvo en el campo Anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos siguiendo el entrenamiento y al mismo tiempo trabajando. Los rojiblancos regresarán este miércoles al trabajo; entrenarán en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, a puerta cerrada, donde repetirán el jueves, mientras que la sesión del viernes será en el campo Anexo.