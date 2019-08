La Feria en honor a San Eufrasio de este año no contará con festejos taurinos

El concejal de Festejos, Pedro Luis Rodríguez, ha presentado, esta mañana, la programación de la Feria de Andújar en honor a San Eufrasio, que se celebrará del 5 al 10 de septiembre. Unos días de diversión para los vecinos y visitantes que se iniciarán con el encendido del alumbrado extraordinario y que concluirán con el espectáculo de fuegos artificiales en un recinto totalmente acondicionado y entoldado en el que se instalarán doce casetas tradicionales, además de la Caseta Municipal.

La Feria de Septiembre de este año coincidirá con la celebración del XVI Concurso Morfológico y Funcional de Caballos de Pura Raza Española, Anducab 2019 y con el Meeting Internacional de Atletismo “Jaén Paraíso Interior”, XXII Memorial Francisco Ramón Higueras.

El responsable del Área de Festejos, durante su intervención, ha desglosado lo más relevante de la programación que cuenta, como ha subrayado, con numerosas y atractivas actividades dirigidas a todos los públicos como las representaciones teatrales, animación infantil, la degustación del típico canto andaluz para los mayores, el XXI Concurso de Jinetes y Amazonas, la XXXIX Carrera de Cintas a Caballo o la IX Muestra de Enganches.

En cuanto a las actuaciones musicales que se ofrecerán en la Caseta Municipal destacan la noche flamenca con el cantaor local Sebastián Vilches (día 5), Danza Invisible (día 6), Raya Real (día 7), La Húngara (día 8), el espectáculo “Tu Festival me suena” con Fernando Caro, Maki Borja Rubio y Hugo Salazar (día 9) y el grupo Channel y el cantante Adrián Bachiller (día 10).

Durante la comparecencia, el responsable municipal ha explicado los motivos por los cuales este año no habrá festejos taurinos durante los días de feria, circunstancia ésta que ha provocado numerosas críticas de un buen número de aficionados al mundo del toreo que se muestran disgustados por no contar con alguno festejo. En este sentido, Rodríguez ha declarado que el Ayuntamiento no es el responsable de la supresión de la feria taurina, de hecho, ha asegurado que tenía previsto conceder la subvención que anualmente se otorga para la celebración de corridas de toros y ha afirmado que la ausencia de festejos es debido a la falta de acuerdo entre el empresario taurino y el propietario de la Plaza de Toros por el elevado coste del alquiler del coso iliturgitano.

Ante esta situación, el edil ha señalado que el Ayuntamiento debería, -cuando económicamente sea posible-, recuperar la titularidad de la Plaza de Toros que en la actualidad está en manos de un particular. “Se trata de un planteamiento lógico y razonable a largo plazo, que vendría a solucionar este tipo de problemas, pero la situación económica actual lo hace imposible”, ha esgrimido Rodríguez.

De igual manera, ha desmentido los comentarios que circulan por la ciudad en cuanto a que la supresión de la feria taurina se haya debido a los acuerdos de gobernabilidad a los que llegaron PSOE y Adelante Andújar. Sobre ello, ha dicho que en el pacto de gobierno no se recoge nada sobre este asunto y que únicamente existe una moción aprobada en Pleno de la Corporación Municipal en contra del maltrato animal.

Finalmente, Pedro Luis Rodríguez ha justificado el cambio de fecha de la feria ante las peticiones realizadas por los hosteleros y empresarios del sector cuando, como ha recordado, el Gobierno local anunció en la anterior mandato que se iba a mantener la fecha tradicional del 7 al 12 de septiembre,

Por otro lado, el diseñador gráfico, José Miguel Blanco es el autor del cartel anunciador de la Feria de Andújar 2019. Se trata de un trabajo inspirado en los carteles de feria de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo. En la creación artística se pueden contemplar elementos o símbolos de la feria y de la ciudad donde se puede ver en un primera plano la cara de una conocida modelo local, además de la fachada del Ayuntamiento, la iglesia de San Miguel, la torre del reloj y la portada del recinto ferial.