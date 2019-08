Comienza la limpieza y la evaluación de daños en Las Navas del Marqués

Una docena de máquinas de la Diputación de Ávila están limpiando las calles de Las Navas del Marqués que quedaron anegadas en la tarde del lunes por el agua y el barro.

El presidente de la Diputación, Carlos García, ha dicho que la prioridad es garantizar los servicios esenciales de abastecimiento de agua y saneamiento en las zonas mas afectadas como el barrio de La Estación. También hay daños en la potabilizadora del municipio de El Hoyo de Pinares.

El presidente de la Diputación Provincial, Carlos García visitó anoche Las Navas del Marqués y ha regresado este martes para garantizar el apoyo de la institución al Ayuntamiento. Ha dicho que pondrán "todos los medios necesarios". Trabajadores de la institución llevarán a cabo tareas de limpieza y de desbroce en el cauce del arroyo.

El viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz, también ha visitado la localidad y ha destacado el trabajo realizado por los voluntarios de Protección Civil. Ha pedido colaboración entre las instituciones para paliar los efectos de la riada.

Zona catastrófica

Todavia no hay estimación de los daños que en infraestructuras públicas y bienes privados. El alcalde, Javier Sastre, dice que no han conocido una riada igual. Sí que ha habido inundaciones en otros momentos que han afectado a los mismos barrios que ahora, pero de menor entidad. "Una riada enorme que no conocíamos nadie", dice, "se ha multiplicado por dos o tres" lo ocurrido en ocasiones anteriores.

El Ayuntamiento de Las Navas del Marqués ha solicitado a la subdelegación que se estudie la posibilidad de declarar zona catastrófica para facilitar el acceso a ayudas. El subdelegado, Arturo Barral, ha dicho que mañana mismo se desplazarán allí técnicos para evaluar la situación.

Aunque la tromba de agua ha dejado numerosos daños materiales no hubo que lamentar, afortunadamente, daños personales. En los primeros momentos tras la tormenta hubo cierta confusión sobre si el agua podía haber arrastrado a una persona, algo que se descartó posteriormente.

El secretario general del PSOE, Jesús Caro, junto con la diputada Silvia Llamas y la portavoz socialista de Las Navas del Marqués, María José del Pozo, ha visitado la zona afectada.