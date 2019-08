Para la patronal turística la masificación "en momentos puntuales" no es mala

El portavoz de la patronal turístrica de Lanzarote considera que todavía no hemos superado la capacidad de carga, es decir, que todavía hay sitio para más turistas en la isla. Lo demuestra comparando Jameos del Agua o la Cueva de los Verdes con una atracción de Disneyland París. "Que esté algo masificado en momentos puntuales yo no creo que sea malo, hay actividades de éxito..., en el parque Disney, para cualquier atracción hay que esperar dos o tres horas, en la Cueva o en Jameos no nos pasa eso", ha dicho Francisco Martínez en los micrófonos de Hoy por Hoy Lanzarote.

Las declaraciones de Martínez son la respuesta a la reflexión de Domingo Concepción, premio Referente de la Biosfera y profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, que afirmó hace unas semanas en la SER que las colas en algunos centros turísticos influian en la percepción de masificación que se lleva el turista de Lanzarote. "La capacidad de carga se está colmatando", explicaba Concepción. Martínez lo niega, "la afluencia a los centros turísticos, aunque algunos visitantes tengan que soportar algunas esperas, eso es bueno, porque los centros son un foco económico, que esté algo masificado en momentos puntuales francamente yo no creo que sea malo", añade Martínez. Escucha aquí las declaraciones completas.