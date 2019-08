El Cabildo comprobará si el libro de Borrego tiene "rigor científico"

La consejera responsable del Área de Publicaciones del Cabildo, Paula Corujo, ha explicado a la SER que no hay ningún tipo de censura en la suspensión de la distribución del último libro de Castro Borrego. El Catedrático de Historia del Arte de la Universidad de la Laguna y autor de una de las biografías de César Manrique, Fernando Castro Borrego, denució en la SER que el Cabildo ha suspendido la distribución de su último libro. Titulado “César Manrique: teoría del paisaje”, fue publicado por el Cabildo bajo la gestión de Pedro San Ginés, en el marco del Centenario de César Manrique. El catedrático denunció que el Cabildo, con la socialista Dolores Corujo al frente, dejará de distribuir su último libro, según él, por sus críticas a la Fundación César Manrique. "Estas cosas eran normales en la Alemania nazi y en la España franquista", llegó a decir Borrego.

Paula Corujo aclara que no solo no hay ningún tipo de censura, sino que además, no se ha leido el libro todavía, no obstante, no puede juzgar su contenido. Eso si, Corujo tiene la intención de asegurar el rigor científico de todas las publicaciones del Cabildo. "Lo que nunca haré será defender algo que empezó el anterior grupo de gobierno sin asegurarme al menos de que se ha escudriñado hasta el último céntimo invertido de dinero público y también que nos aseguremos de que las obras, todas las obras, tienen el rigor científico adecuado para mantener el prestigio del Cabildo de Lanzarote", añade. El rigor científico, siempre según Corujo, lo determinarán con un "criterio técnico".

Esa es la razón por la que se ha suspendido temporalmente la distribución del libro, algo que nada tiene que ver con la censura y el secuestro denunciado por el autor. Además, desde el Cabildo aclaran que Borrego no se dirigió directamente al Cabildo ni manifestó queja alguna, al contrario, mostró su enfado públicamente y envió un correo a Presidencia que no pudo ser respondido antes de su denuncia mediática. En el correo, según el Cabildo, tan solo invitaba a la Presidenta a la presentación del libro. Peresentación a la que Dolores Corujo nunca acudió.