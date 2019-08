Antonio Otegui 'El Deseado', llega por fin al Numancia

El CD Numancia y el CA Osasuna han llegado a un acuerdo para la cesión de Antonio Otegui al club soriano hasta el próximo 30 de junio de 2020. Antonio Otegui Khalifi (7 de marzo de 1998) nació en Mendavia (Navarra) mide 1,71 metros y pesa 63 kilogramos y juega de centrocampista. Formado en el CD Izarra y en el fútbol formativo de Tajonar, ha sido internacional sub-20 con España. La temporada pasada 18-19, el jugador estuvo cedido en la U. D. Melilla, con Luis Carrión como entrenador, disputando 36 encuentros, 34 de ellos como titular, en una campaña en la que el cuadro norteafricano alcanzó el play off de ascenso a Segunda división. Además, pese a su juventud, el centrocampista ha disputado 11 encuentros en Segunda y 3 en Primera con la camiseta rojilla de Osasuna.

Son muchas las semanas en las que se ha venido hablando de la incorporación del mediocentro, tanto en medios de comunicación, como en redes sociales. Sin embargo, para el joven futbolista, ajeno a las redes “porque no tengo, ni Twitter, y no me entero de nada”, el hecho de que sea ‘el deseado’ por el Numancia y su afición “no supone más presión, sino una motivación, venir aquí, hacerlo bien y crecer como jugador”. En ese sentido, el director deportivo del Numancia, César Palacios, reconoce que la tardanza en la incorporación se ha debido a varios factores: “Creo que la temporada pasada en Melilla llamó la atención a todo el mundo y creo que se había ganado el derecho a hacer la pretemporada con el primer equipo de Osasuna, ver un poco el nivel que podía dar… Sabemos que están muy contentos con él, de hecho así lo han transmitido, que le hubiera gustado que se quedase. Pero la ambición de Antonio, que se lo agradezco, por seguir progresando, aquí ha visto que puede ser un buen club, con todos los vínculos que hay, tanto personales como profesionales, con Osasuna… Las cesiones suelen hacerse para beneficio de todas las partes y ojalá a final de temporada quedemos todos satisfechos”.

Otegui afirma que se decidió por el Numancia por las referencias que le llegaron, tanto desde el cuerpo técnico, con Jagoba Arrasate al frente, o el director deportivo Braulio Vázquez, así como el centrocampista Íñigo Pérez. “Estaba muy contento porque me han tratado muy muy bien en Pamplona, y creo que estaba en el nivel. Me hablaron bien del Numancia, entre todos. También influyó que esté aquí Luis Carrión, que le conozco del año pasado. Tanto su insistencia como la de la dirección deportiva del Numancia han hecho que esté aquí, con ganas de ayudar al equipo”.

El joven futbolista se define como “un mediocentro creativo y sobre todo trabajador, no rehúyo el esfuerzo. Me gusta tener el balón, lo pido, y quiero ayudar a mis compañeros”.