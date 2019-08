Álvaro Jiménez: "El equipo todavía se está acoplando pero irá a más"

Álvaro Giménez es uno de los nuevos fichajes del Albacete para esta temporada. El jugador andaluz señala que "venía de mucho tiempo sin jugar, poco a poco me voy sintiendo mejor y el equipo todavía se está acoplando pero va a más".

El domingo, Álvaro Jiménez regresará a Gijón para enfrentarse a su exquipo y el futbolista ha destacado que "me siento querido por la afición del Sporting, no celebraría el gol pero si marco en el minuto 93 y nos sirve para ganar el partido está claro que sí porque no podría reprimir la emoción de marcar el gol de la victoria".

Con respecto al fichaje de Pedro Sánchez, el jugador del Albacete ha destacado que "esto no es tenis, es fútbol y cuantos más compañeros seamos mucho mejor para el equipo".

Se acelera la operación salida

Tras el fichaje de Pedro Sánchez, ahora la dirección deportiva acelera la operación salida y jugadores como Steve Furtado, Sergio Molina y Álvaro Peña podrían abandonar en próximos días el club manchego. Además, delantero canterano Miguel Ángel hoy será operado de una lesión en su rodilla derecha que le mantendrá de baja durante varios meses.