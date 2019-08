Jimmy: "Espero volver a hacerme un hueco"

El canterano, que no pudo ser inscrito en LaLiga para la primera jornada, tuvo que cumplir el partido de sanción que arrastraba de la temporada pasada en el segundo encuentro. Una vez solucionados todos los problemas administrativos, el mediocentro ya tiene ganas de poder debutar esta temporada: “Hay mucho mono de fútbol. Yo no podía hacer nada, eran temas que no eran de mi responsabilidad. Ya tengo ganas de quitar esa espinita y jugar los primeros minutos”.

Los azules buscarán la primera victoria del curso ante el Fuenlabrada, un rival que ha ganado los dos choques disputados, ambos a domicilio frente al Elche y el Extremadura. “Ellos llevan muy buena dinámica, pero no podemos perdonar. Esto es muy largo, queremos ganar, pero no nos vamos a volver locos. La Segunda División es muy larga”, destacaba el futbolista.

Rueda de prensa de Jimmy.

El equipo debe mejorar en el aspecto defensivo. Los puntos perdidos al final ante el Deportivo y el Lugo han hecho daño en un vestuario que es consciente de la dificultad que entraña la categoría. “Hemos competido muy bien, pero tenemos que corregir muchas cosas. Hablamos de que hay que estar concentrados los 90 minutos. Cuesta muchísimo hacer un gol y muy poco perder un partido”, aseguró Jimmy.

El centrocampista, que pasó de jugar con el filial a ser titular con el primer equipo en las últimas jornadas de liga, confía ahora en recuperar su puesto en la medular: “En mi mano está darlo todo en el día a día. Estoy con mucha confianza y muy contento. Espero volver a hacerme un hueco. Estoy feliz por estar disponible, y lo que venga después, encantado”.

Juanjo Nieto será baja y Saúl Berjón es duda.

El lateral derecho, que fue expulsado el pasado fin de semana, finalmente no podrá jugar ante el Fuenlabrada por sanción después de que el Comité de Competición desestimase el recurso presentado por el club a la primera amarilla vista contra el Lugo. Dos canteranos, como Diegui y Lucas, luchan ahora por un puesto. El primero no se descarta que pueda abandonar el conjunto azul antes del cierre del mercado el próximo lunes.

Por su parte, Saúl Berjón, que se retiró del entrenamiento este martes por unas molestias en la espalda, hoy fue la única ausencia de la sesión y es duda para el partido del sábado en el estadio Fernando Torres. En el caso de no llegar a tiempo, Omar Ramos o Bárcenas ocuparían su lugar, con más opciones para el panameño.